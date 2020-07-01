Марзалюк: белорусы - самая антинацистская нация

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - самая антинацистская нация из тех, кто в годы Великой Отечественной войны находился под гитлеровской оккупацией. Об этом во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Говоря об антинацизме белорусской нации, Игорь Марзалюк апеллирует к американским, английским историкам и исследователям, в том числе к Майклу Манну. "Мы самая антинацистская нация, которая находилась под оккупацией гитлеровской Германии. Процентное соотношение тех, кто участвовал в коллаборации на стороне гитлеровского режима, мизерный по сравнению с нашими соседями. Это просто констатация факта, - отметил ученый. - Объективно немцы, нацисты не нашли массовой поддержки в Беларуси".

"К нам полицаев привозили "по импорту". Сохранились документы, что полицейские батальоны, сформированные из белорусов, считались самыми ненадежными. Это нашло отражение даже в зарплате. Белорусам платили меньше всего", - рассказал Игорь Марзалюк. Одновременно особенно широкий размах приобрело партизанское движение, его основой было именно местное население. По своим масштабам партизанская война в Беларуси может сравниться только с народно-освободительной войной в Югославии.

"Белорусское сопротивление - это не просто партизанская деятельность, вооруженное противостояние на фронте, в оккупации, но и самые разные формы противостояния нацистскому режиму, построенному на расизме и человеконенавистнической идеологии", - отметил депутат. Люди могли не брать в руки оружие, они не совершали поступков, которые противоречили их этической доктрине. Так, он обратил внимание, что в Беларуси не было ни одного факта, чтобы население инициировало еврейские погромы, как это было в литовском Каунасе и польском Едвабне.

Игорь Марзалюк пояснил, почему с его точки зрения Великая Победа и День освобождения города Минска от гитлеровских захватчиков (в 1996 году на референдуме белорусы поддержали перенос Дня Независимости на 3 июля) имеют такое важное значение в новейшем белорусском политическом дискурсе. "Ответ в том, что для белорусов Великая Отечественная война - это коллективная травма, которая затрагивает практически весь народ во всех поколениях. Мы ее воспринимаем в определенных эсхатологических категориях как границу между добром и злом, как ситуацию, когда мы были поставлены в условия выживания: и с биологической точки зрения, и как субъекта истории, культуры. Все вместе это обуславливает такое отношение к войне", - подчеркнул Игорь Марзалюк.-0-

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Аналитик БИСИ: в дате 3 июля заключено много сакральных для Беларуси смыслов Аналитик БИСИ кандидат исторических наук Валентин Стариченок принял участие в очередном заседании проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы".