Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк во время круглого стола "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" на базе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда. Тут не может быть плюрализма мыслей. Есть идеология, которая признанна антигуманной, античеловеческой, и за ее пропаганду во всем цивилизованном мире предусмотрена ответственность", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, тематика круглого стола чрезвычайно актуальная. "У нас всегда был стереотип, что такие понятия, как экстремизм и нацизм, это про кого угодно, только не про Беларусь. К сожалению, события последнего времени и в принципе устойчиво угрожающая динамика определенного сегмента белорусской блогосферы показывают, что это не совсем так. Поэтому важная задача - расставить какие-то реперные точки, что такое нацизм, экстремизм и что нам с этим делать", - отметил парламентарий.

Игорь Марзалюк подчеркнул: в любом государстве должна быть историческая политика.

"Потому что если мы не занимаемся исторической политикой, патриотическим воспитанием наших детей и не проговорим многие смыслы, которые были само собой понятными для представителей старшего поколения, этим начинают заниматься другие. Мы должны определиться, как должна быть построена патриотическая работа. Я считаю, что патриотическое воспитание должно быть системным, идти от детского сада до вуза. Есть вещи, которые каждый белорус должен знать. Поговорим сегодня, как все было на самом деле в прошлом, что мы имеем сегодня и как исправлять сложившуюся ситуацию", - добавил он.

Круглый стол "Патриотическое воспитание как фактор противодействия нацизму и экстремизму" организован Постоянной комиссией по образованию, культуре и науке Палаты представителей. В нем участвуют заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, парламентарии, представители министерств и ведомств, а также Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Беларуси, Национальной библиотеки и Национального исторического музея.-0-