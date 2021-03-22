Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда. Такое мнение председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, члена-корреспондента НАН, доктора исторических наук Игоря Марзалюка публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Апологеты и любители бело-красно-белых знамен в Беларуси обычно принимают в штыки любые параллели между БЧБ-символикой и символами нацизма. Однако факты говорят сами за себя. Например, 27 июля 1942 года открылись курсы офицеров "Беларускай самааховы", перед курсантами выступил гауляйтер Вильгельм Кубе, назвав их своими друзьями. В тот же день Кубе разрешил использование БЧБ-флага на различных торжествах. Белорусские полицейские принимали под этой символикой непосредственное участие в карательных операциях нацистов "Котбус" и "Корморан", безжалостных расстрелах в Мире, Несвиже, Слуцке, Новогрудке, Слониме, Клецке, Ракове, Лиде, иных населенных пунктах", - отметил историк.

По его словам, 13-й белорусский батальон СД, который в коллаборационистской прессе чаще именовали белорусским батальоном СС, местные националисты называли образцовым. "На его совести - уничтожение пяти гетто, в том числе в Глубоком и Минске, участие в уничтожении евреев в Тростенце, уничтожение 22 тыс. человек в Колдычевском концлагере под Барановичами. Любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда. Тут не может быть плюрализма мыслей. Есть идеология, которая признана антигуманной, античеловеческой, за ее пропаганду во всем цивилизованном мире предусмотрена ответственность", - резюмировал Игорь Марзалюк. -0-