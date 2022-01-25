Марзалюк: мы хотим конституционных перемен

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важные законодательные аспекты стали поводом для дискуссии в Бобруйске. В Могилевском областном театре драмы и комедии им. Дунина-Марцинкевича городской актив и представители трудовых коллективов сегодня обсуждали проект Конституции и важность предложенных в ходе народного обсуждения поправок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметили на встрече, пошел обратный отсчет до исторического волеизъявления белорусского народа. 27 февраля гражданам страны предстоит ответить на один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк, приглашенный на мероприятие, подчеркнул важность и своевременность изменений в Основной закон страны. Он рассказал о том, как шла эта работа, насколько активно граждане включились в обсуждение изменений в Конституцию. Игорь Марзалюк уверен, что белорусы прекрасно понимают важность предстоящего референдума, потому что это движение вперед, это перемены, которые действительно нужны обществу, потому что в их обсуждении могли принять участие все желающие.

"Мы хотим изменений в нашей стране. Мы хотим перемен, но конституционных перемен. Без мордобоя, унижения, напалма. Мы хотим нашу страну сделать еще лучше, чем она есть, повысить благосостояние наших граждан и продолжать уверенно, стабильно развивать нашу мирную, достойную страну в центре Европы. Вот именно для того, чтобы мы могли обеспечить спокойное, достойное будущее своим детям, внукам и правнукам, мы все должны прийти на референдум и проголосовать за этот проект Конституции. Он этого стоит", - заявил Игорь Марзалюк.-0-