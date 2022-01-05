Марзалюк: на референдуме предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдуме нам предстоит определить судьбу страны на стратегическую перспективу, заявил во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Нас ждет одна из знаковых политических кампаний. Тут без всякого пафоса можно сказать, что будет определяться судьба страны, причем на стратегическую перспективу. В этом я глубоко убежден и говорю это как член Конституционной комиссии", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, необходимость внесения изменений и дополнений в Основной закон страны продиктована современными реалиями.

"Мы должны просто понимать, что та Конституция, по которой мы до сих пор жили, - это кризисная Конституция, - добавил депутат. - Просто нужно вспомнить 1994 и1995 годы, зарплаты по $10-20, про дома, которые не строились ни в одном городе. Вспомнить, как это выглядело, какой уровень был бандитизма и все остальное. Единственной эффективной формой социальной мобилизации была та Конституция, по которой мы сейчас живем. И мы построили самое главное - государственные институты. Мы выстроили страну. Но меняется социальная структура страны, необходимы политические изменения. Поэтому это объективный следующий этап развития".

Парламентарий подчеркнул, что мы задаем новый этап белорусского развития. "Страна будет такой, как мы будем ее развивать. Вот эти вещи нужно понимать", - добавил Игорь Марзалюк.-0-

Веруш: наша политическая система дозрела, чтобы впитать в себя пожелания граждан

Мусиенко: обсуждение проекта Конституции проходит в условиях беспрецедентной открытости

Фото Максима Гучека