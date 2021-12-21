Марзалюк: обновленный Кодекс об образовании максимально учитывает пожелания общественности

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Кодекс об образовании максимально учитывает пожелания общественности, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании".

"Кодекс максимально учитывает пожелания общественности, депутатов, заинтересованных министерств и ведомств, - сказал Игорь Марзалюк. - Учтены пожелания родителей, отработаны моменты, связанные с механизмами возможности принимать самое живое участие, в том числе и в процессе обучения ребенка в школе, получать результаты всех его проверок, тестирований, обследований. Четко определен порядок, как это происходит. Но вместе с тем любой из родителей имеет такую возможность".

Депутат отметил, что очень важный акцент в кодексе сделан на воспитательных функциях образования и функциях патриотического воспитания. "Максимально полно учтены все пожелания Министерства обороны, связанные со спецификой их учебных заведений, - подчеркнул он. - Я считаю, что нынешний Кодекс об образовании - это стратегия белорусской системы образования. Это стратегия будущего, и все те новации, которые необходимы нам для дальнейшего развития, - там есть. В данном случае, я думаю, что мы с вами получаем очень важный инструмент для дальнейшего развития и средней, и высшей школы".

Игорь Марзалюк добавил: "Важнейшие фундаментальные моменты, гуманистические принципы нашей системы образования, которые всегда были для нее характерны, опора на традицию и использование тех новаций, которые есть, - это все Кодекс об образовании".-0-

Фото Павла Орловского