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28 декабря 2021, 17:47

Марзалюк: проект Конституции является не догмой, а руководством к действию

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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции является не догмой, а руководством к действию, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк.

"Во-первых, я как член Конституционной комиссии доволен тем вариантом, который есть. Во-вторых, любой незаангажированный со стороны человек увидит, что этот конституционный проект отражает веяния времени, - сказал Игорь Марзалюк. - Тот факт, что проект Конституции опубликован на двух языках - русском и белорусском - это последовательный принцип двуязычия, который отражен и в нынешней Конституции, и в реальной языковой практике. И самый важный, фундаментальный момент нынешнего проекта Конституции показывает, что у нас с вами могут быть разные точки зрения на разные проблемы, но если мы работаем в одном правовом поле, если Беларусь - это то государство, ради которого мы живем, то эта Конституция дает возможность создавать любые политические проекты, любые политические партии, реализовывать себя в этом пространстве, не нарушая фундаментальных ценностей: права на жизнь и самореализацию человека".

Парламентарий подчеркнул: проект Конституции является не догмой, а руководством к действию. "Если у нас есть какие-то фундаментальные противоречия, то их можно обсудить на диалоговых площадках. А с учетом того, что НЦЗПИ аккумулирует все предложения (позитивные и негативные), потом все эти вещи мы еще можем в оперативном порядке доработать. Поэтому каждый может реализовать себя во всенародном голосовании", - добавил он.-0-

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