Марзалюк: радикальные идеи всегда приходили в Беларусь извне, но никогда не находили поддержки внутри страны

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Радикальные идеи всегда приходили в Беларусь извне, но никогда не находили поддержки внутри страны. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам депутата, как показывает история, радикальные идеи всегда приходили в Беларусь извне, но внутри страны они никогда не находили поддержки.

"На территории Беларуси были носители радикальных традиций и в семнадцатом веке, и в девятнадцатом столетии, и в двадцатом. Но они были маргиналами, их никогда не воспринимали как носителей высоких идей, их никогда не героизировали. Поэтому это обречено на провал в любом случае", - сказал Игорь Марзалюк, комментируя недавно вышедший фильм о попытке организовать мятеж в Беларуси "Убить Президента".

"Какие они аналитики, если не понимают принципиального отличия системы власти в современной Беларуси и каких-нибудь олигархических республиках, где власть продажна и коррумпирована, существует масса центров силы и нет ни нормально выстроенной армии, ни нормальной социальной политики. Там есть злобные сообщества, а у нас, на самом деле, солидарная нация, кто бы что ни говорил", - заявил историк.-0-