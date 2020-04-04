Марзалюк: слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слухи о COVID-19 распространяются как вирус и требуют жесткой реакции. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Игорь Марзалюк.

Парламентарий считает, что люди, которые сознательно распространяют в соцсетях фейки о ситуации с коронавирусом, должны нести за это ответственность. "Самое отвратительное, что они капитализируют людской страх, банально зарабатывают на нем деньги. Слухи распространяются как вирус и порождают панику. Противостоять этому должны системная работа Минздрава в части информирования населения и жесткая принципиальная позиция Мининформа. Она заключается в том, чтобы инициировать уголовные и административные дела", - сказал депутат. Законодательные рычаги для этого имеются, добавил он.

"Нужно быть максимально открытыми и оперативно реагировать на любое лживое сообщение о тяжелой ситуации в каком-либо регионе или больнице. Позиция Минздрава и Мининформа должна быть главной, курирующей и определяющей. Единственный способ противопоставить фейкам - давать информацию как можно больше и оперативнее", - подчеркнул парламентарий.

Игорь Марзалюк отметил и позитивный момент. Так, парламентарий обратил внимание, что несмотря на распространение панических слухов, белорусы ведут себя как достойная и консолидированная нация. "Люди стараются помогать - шьют маски, бесплатно возят врачей и готовят им обеды. Эти вещи тоже должны быть в мейнстриме. Мы должны показать, что мы вместе, ценим друг друга, готовы консолидироваться и солидарно, грамотно пройти этот непростой этап", - резюмировал он.-0-