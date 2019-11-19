Марзалюк собирается подать в суд на ряд СМИ из-за оскорблений во время избирательной кампании

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк собирается подать в суд на ряд СМИ и комментаторов в интернете, которые во время избирательной кампании позволяли себе оскорблять его и его доверенных лиц. Об этом он сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА.

Парламентарий рассказал, что консультируется с квалифицированными юристами. "Пришло время отвечать за каждую гнусность в комментариях. За каждое оскорбление, диффамацию, фальсификацию они ответят в суде", - подчеркнул Игорь Марзалюк. "Все деньги, которые мы соберем с этих новостных порталов, комментаторов, перечислим в Могилевский детский дом", - пообещал он.

Кроме того, парламентарий рассказал подробности резонансного случая с давлением на председателя участковой избирательной комиссии №32 Могилева. Провокации начались во время его встречи с избирателями 13 ноября. На ней хотели присутствовать журналисты одного из зарубежных телеканалов. Свои удостоверения они предоставить отказались. По словам Игоря Марзалюка, поздно ночью их видели клеящими листовки с кличем призвать главу комиссии к ответу за то, что якобы благодаря ей на участке уже выбрали депутата. Там же был напечатан домашний адрес женщины. Перед этим в интернете появились ее фото с неприятными подписями и комментариями к ним, а также видеозапись. На ней глава участкового избиркома была представлена как некомпетентный специалист.

"В 23.20 шли люди, и они их не просто видели. Сейчас уже достаточно свидетелей, есть документальная база. Конечно, теперь они кричат, что их там не было. Но за подлости нужно отвечать", - подчеркнул Игорь Марзалюк.-0-