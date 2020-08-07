Марзалюк: у нас одна страна на всех

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У нас одна страна на всех. Те, кто действительно любит ее, не стремятся умножать ненависть внутри нации. Об этом заявил сегодня председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Игорь Марзалюк на презентации совместного проекта "Гордость ЗА Беларусь", которая прошла в столичном доме книги "Светоч", передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас есть суверенное белорусское государство - мечта поколений белорусов, которая на сегодняшний день реализована. Самое главное - у нас одна страна на всех. Книжные проекты, которые мы презентуем, направлены на умножение любви к стране, национальной солидарности. Люди, которые любят свою страну, закапывают окопы, останавливают холодную войну. Они трудятся во имя и ради Беларуси, а не умножают ненависть внутри нации", - отметил Игорь Марзалюк.

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