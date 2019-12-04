Марзалюк: в истории есть вещи сакральные, которые никто не должен трогать

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В истории есть вещи сакральные, которые никто не должен трогать. Такое мнение во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.

В числе наиболее актуальных задач, которые предстоит решать новому составу парламента, Игорь Марзалюк назвал создание условий для продолжения индустриализации, ускоренного развития науки и образования. Они должны быть драйверами белорусской экономики. Важным аспектом депутат считает защиту национального гуманитарного пространства. В этой связи он напомнил о том, что в Беларуси принята концепция информационной безопасности. "Она должна найти отражение в законодательных актах. В этом направлении нам нужно идти с учетом европейского, американского опыта", - считает Игорь Марзалюк.

Парламентарий подчеркнул, что в Израиле, США, европейских странах развивают политику исторической памяти. Так, в Польше принят ряд законов о единственно возможной интерпретации тех или иных исторических событий. "Есть вещи сакральные, которые никто не должен трогать, - убежден Игорь Марзалюк. - Если факт установлен, он бесспорный, документированный, а кто-то начинает рассказывать что-то другое, врать и транслировать это в массмедиа, то за такие вещи нужно отвечать".

Депутат с удовлетворением отметил: результаты самых разных социсследований говорят от том, что большинство белорусов самыми важными событиями в истории страны считают Победу в Великой Отечественной войне и обретение своей государственности. Есть культурные герои, которых знает и ценит все общество: Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Лев Сапега, Франциск Скорина. Это Игорь Марзалюк считает подспорьем в развитии исторической политики, которая должна послужить дальнейшему укреплению белорусской государственности.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с Белорусским институтом стратегических исследований проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти".-0-