Марзалюк: зная свои исторические традиции, мы начинаем себя уважать

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда мы знаем свои исторические традиции, то начинаем себя уважать. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, принявший участие в парламентских слушаниях "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я думаю, что те подходы, которые набирают силу, в том числе на уровне Министерства образования, - об обязательном экзамене по истории Беларуси при поступлении в любой вуз страны - это будет честно, правильно и достойно, - сказал Игорь Марзалюк. - Потому что люди, мало знакомые с историей, не узнающие в лицо Янку Купалу, Якуба Коласа или Максима Богдановича, путающие XX век с XV веком - это не комильфо".

Депутат подчеркнул, что когда мы знаем свои исторические традиции, то начинаем себя уважать. "Кстати, моя книжка "Гiсторыя беларускай дзяржаўнасцi" - основа нового социально-гуманитарного курса, и эта дисциплина будет стержневой. Там будут изучаться и исторические формы государственности, и эволюция всех государственных институтов, и наша белорусская специфика", - отметил он.

На парламентских слушаниях обсуждалось состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-

Фото Павла Орловского