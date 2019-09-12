Машина к юбилею, новоселье и поездка к морю! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"

Каждые две недели "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает огромное количество денежных призов, включая три крупные суммы по 40 000 и главный приз - 100 000 рублей.

Во вторник, 10 сентября, в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировская, 6, где проходят все розыгрыши игры, определили победителей уже 128-го тура. Благодаря трансляции в прямом эфире ОНТ и на сайте evroopt.by увидеть обладателей суперпризов и их первые эмоции мог каждый желающий. А уже в четверг, 12 сентября, самые удачливые покупатели этого тура собрались на Казимировской, чтобы получить свой выигрыш.

Призы главным победителям 128-го тура вручили в минском гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6

Возможно, для кого-то осень не самая любимая пора, но только не для этой "счастливой четверки"! В сентябре Олег Бойчук, военный пенсионер из Минска, разбогател на 100 000 рублей. А по 40 000 рублей выиграли Мария Ромук, пенсионерка из Лиды, Юлия Сербаева, продавец универмага из Могилева, и Жанна Хмылова, заведующая складом из деревни Росский Селец в Оршанском районе. Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка .

"Думал, сослуживцы разыгрывают"

Жизнь главного победителя - Олега Бойчука, военного пенсионера из Минска, заурядной не назовешь. Родился в Германии, по службе бывал в самых разных местах - от Урала до Чехословакии, но своей родиной считает Беларусь, где живет уже много лет. И вот еще одно, далеко не стандартное событие - выигрыш 100 000 рублей!

Олег Бойчук долго не мог поверить в свой выигрыш - думал, сослуживцы разыгрывают!

- По возможности, когда бываю в магазине "Евроопт", а бываю я часто, беру "товары удачи". Крайний раз, когда ехали на дачу, купил сыр к завтраку. Пришла эсэмэска, что начислен один код. И так получилось, что всего один код сыграл эту знаковую роль, - рассказывает победитель. - Я не знаю другой такой игры, где можно покупать продукты и выигрывать призы. Это действительно классно!

Но во вторник в свою победу минчанин поверил далеко не сразу. Думал, это розыгрыш ко дню рождения!

- У меня скоро юбилей, и я подумал, что сослуживцы решили меня разыграть. Поэтому не верил, пока не поговорил с ведущим по "Вайберу" и не увидел студию игры. Первой позвонил супруге. Она обычно не смотрит телевизор, а тут спрашиваю: "Ты знаешь?" - "Да, я видела!".

Мужчина уже решил, куда потратит часть выигранных денег.

- Мне скоро исполняется 55 лет, готовился приобрести к юбилею "друга на четырех колесах", ну а теперь это точно будет тот автомобиль, о котором мечтал, - говорит Олег Бойчук. - Еще мы решили с супругой, что надо по христианскому обычаю помочь ближним. Ну и сын уже в 11 классе… Так что деньги точно пригодятся! Кстати, помню, как-то видел вручение призов, и промелькнула мысль: счастливые люди, но что-то здесь не так... Кто бы мог подумать, что скоро сам буду в числе победителей?!

"Закончу ремонт - и к морю!"

Пенсионерка Мария Ромук из города Лиды в Гродненской области во вторник была уверена, что день не задался: утром встретила прохожего с пустыми ведрами, потом черный кот перебежал дорогу… А вечером - выиграла 40 000 рублей!

Мария Ромук из Лиды сможет и ремонт закончить, и с долгами рассчитаться. А потом - на море!

- Свой выигрыш я увидела в прямом эфире - как раз включила розыгрыш. Но мне не верилось, что это я, пока все не стали звонить, поздравлять. Так разволновалась, просто ужас! - говорит победительница.

Несмотря на солидный возраст, женщина продолжает трудиться, выполняет различные работы в местном магазине.

- Пришлось переехать из своего дома в квартиру, мало того, что с доплатой, так еще и совсем без ремонта, так что все деньги, которые зарабатываю, вкладываю сюда, - делится своей историей Мария Ромук. - Этот выигрыш для меня спасение! Смогу и ремонт закончить, и с долгами рассчитаться. А еще - мне уже 68 лет, а я ни разу даже к морю не ездила, так хочется куда-нибудь. Закончу ремонт - и, может, соберусь!

"Вчетвером живем в одной комнате"

Юлия Сербаева из Могилева благодаря выигрышу 40 000 рублей наконец-то сможет исполнить мечту о собственном жилье!

В могилевском универмаге, где работает Юлия Сербаева, это уже третий крупный выигрыш!

- Вчетвером живем вместе с мужем и сыновьями на 16 квадратных метрах. В общежитии мы уже много лет, и, наверное, еще долго деньги на свою квартиру собирали бы, если бы не выигрыш, - эмоционально говорит победительница. - Когда узнали, стали просто прыгать от радости, смеялись, не могли остановиться. Конечно, сразу бросились смотреть варианты квартир!

Кстати, в универмаге "Центральный", где Юлия Сербаева работает продавцом, это уже третий крупный выигрыш.

- Совсем недавно сын сотрудницы, которая работает на складе, выиграл машину, а до этого у девушки, завхоза, муж - квартиру, - перечисляет победительница. - Мне никогда не везло, а вот дождалась!

"Теперь все планы реализую!"

В деревне Росский Селец, что в Оршанском районе Витебской области, проживает всего пару сотен человек, но с удачей здесь знакомы не понаслышке. Покупки в местном магазине "Евроопт" уже не раз приносили сельчанам призы. Самый крупный из них - 40 000 рублей - выиграла в 128-м туре Жанна Хмылова.

В деревне Росский Селец, где проживает Жанна Хмылова, с удачей знакомы не понаслышке!

- В нашей деревне уже были выигрыши: два раза по 500 рублей и два - по 100. Но я, наверное, самая счастливая, хотя до этого только 5 рублей выигрывала! - улыбается победительница, которая работает заведующей складом. - У меня три дочки, первым делом всех обзвонила. Сразу не поверили: "Мама, ты шутишь?"

По словам удачливой покупательницы, в "Евроопт" она ходит каждый день.

- Хороший магазин, и цены нравятся. Помню, в последний раз покупала майонез, а еще "ролтоны" своим младшим девчонкам, они у меня в общежитии живут, учатся на технологов. Это как раз были товары на удачу, - говорит Жанна Хмылова. - Планов на выигрыш много: и ремонт надо в доме закончить, и забор поменять. Денег, как всегда, не хватало, заработки в деревне небольшие. А теперь все планы свои реализую!

Следующий розыгрыш - 24 сентября! Кому достанутся призы нового тура?

Вы еще не выигрывали? Есть шанс, ведь игра "Удача в придачу!" продолжается! Призы 129-го тура будут разыграны 24 сентября в минском гипермаркете "Евроопт" по ул. Казимировской, 6. Традиционно победителей ждет более 12 000 денежных призов, включая три крупные суммы по 40 000 рублей и главный приз - 100 000 рублей!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также на сайте онлайн-гипермаркета "Е-доставка" - и участвуйте в розыгрыше призов 24 сентября!

Участвовать в розыгрыше призов будут все покупатели магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка", которые получат игровые коды с 9 по 22 сентября.

Один игровой код будет начислен при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс", а также один раз пройти регистрацию в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by (если ранее вы этого не делали).

Покупайте выгодно, не забывайте про "товары удачи", а 24 сентября ровно в 18:20 включайте телеканал ОНТ, заходите на сайт evroopt.by или на официальные странички "Евроопт" в социальных сетях - и следите за розыгрышем призов в прямом эфире. Возможно, удача как раз смотрит в вашу сторону!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 128". Срок проведения: 26.08.2019 г. - 14.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3616 от 14.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 129". Срок проведения: 09.09.2019 г. - 28.11.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3625 от 27.08.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Размещение рекламы на БЕЛТА