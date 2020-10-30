Маска, прикрывающая только подбородок или рот, не выполняет защитную функцию - эпидемиолог

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правильное применение масок может в определенной степени ограничить распространение микроорганизмов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая.

Завотделением обратила внимание, что основная функция маски заключается в барьерной задержке капель влаги, которые образуются при кашле и чихании и в которых могут находиться во взвешенном состоянии микроорганизмы (вирусы, бактерии и др.).

Эпидемиологические исследования и математическое моделирование показывают, что соблюдение масочного режима если не полностью защищает от инфекции, то снижает дозу вируса, которую получают вновь инфицированные. Это в свою очередь должно вести к снижению доли тяжелых случаев.

В условиях активной циркуляции респираторных вирусов, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2, маски должны использоваться при наличии симптомов респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк и др.). Носить маски следует в местах, где есть вероятность контакта с больным человеком (имеется риск того, что может быть нарушена социальная дистанция), а также при оказании медицинской помощи и уходе за больным человеком.

Эпидемиолог напомнила основные правила использования защитных масок. Надевать и снимать их следует, удерживая за завязки (резинки), нельзя касаться руками закрепленной маски. Использовать маску можно не более двух часов или даже менее, если она увлажнилась.

"Правильно надетая маска должна быть зафиксирована завязками (резинками) в положении как можно более плотно к коже, когда полностью прикрыта нижняя часть лица - и рот, и нос. При наличии носового зажима необходимо придать ему нужную форму, обеспечивая плотное прилегание маски к лицу. Маска, прикрывающая только подбородок или только рот, не выполняет защитную функцию", - отметила Вероника Высоцкая.

После прикосновения к используемой или использованной маске следует вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством. Использованную одноразовую маску необходимо хранить и выбрасывать в пакете, а многоразовую - хранить в пакете до стирки.

Завотделением добавила, что использование масок эффективно только в сочетании с другими методами профилактики (минимизация контактов, гигиена рук, дезинфекция предметов).-0-