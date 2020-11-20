Маски, дезинфекция, влажная уборка - как COVID-19 противостоят в КУП "Минские городские общежития"

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В КУП "Минские городские общежития" для противодействия распространению коронавирусной инфекции проводятся такие же мероприятия, как и в жилом фонде, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Алла Королюк.

В ведении предприятия сейчас находятся 27 общежитий. По словам Аллы Королюк, для работников, которые занимаются техническим обслуживанием и уборкой мест общего пользования общежитий, выдаются средства индивидуальной защиты. "Влажная уборка с дезинфицирующими средствами проводится, как и в жилфонде, ежедневно", - сказала Алла Королюк. Обеспечивается регулярная дезобработка дверных ручек, поручней, выключателей, панелей управления лифтов и другие профилактические меры.

Жильцы, заходя в общежитие, должны надеть маску. Но в остальном они могут оставлять выбор за собой: когда носить маску в быту в стенах общежития, а когда нет. Главным способом защитить себя и окружающих становится социальное дистанцирование.

В то же время еще с весны действует введенный решением Мингорисполкома №1069 запрет на посещение общежитий посторонними гражданами, которые там не проживают. Также нельзя проводить внутри культурно-массовые и спортивные мероприятия. Жильцов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, потому что главная задача в непростой эпидемиологической ситуации - сохранить жизни и здоровье людей.

Решение о создании КУП "Минские городские общежития" для обслуживания и эксплуатации общежитий города принято в 2017 году. Предприятие работает по принципу службы заказчика. Заключить договоры на обслуживание с ним могут все столичные общежития, за исключением общежитий учреждений образования и здравоохранения. Утверждена инструкция о порядке определения оплаты за пользование помещениями.-0-