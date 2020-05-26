Маски и дезинфицирующие средства должны быть в наличии в некоторых торговых объектах - МАРТ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, какие дезинфицирующие средства и средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения, подлежат включению в ассортиментные перечни товаров для реализующих их торговых объектов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 11 мая 2020 года №39, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В перечни товаров, установленные постановлением МАРТ №28 от 27 июня 2017 года, включено несколько позиций. Среди них средства защиты органов дыхания (повязки, повязки-маски, бытовые и декоративные маски и повязки, лицевые салфетки и иные подобные изделия), предназначенные для индивидуального применения, за исключением изделий медицинского назначения. Также в перечни вошли дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе антибактериальное, бактерицидное мыло, антибактериальные, дезинфицирующие, обеззараживающие салфетки, гели, спреи, жидкости для гигиенической обработки кожных покровов, дезинфицирующие средства для обработки поверхностей бытового назначения.

"Такая мера принята в целях бесперебойного обеспечения населения средствами защиты от коронавирусной инфекции в сложившейся эпидемиологической обстановке. Постановление касается не всех торговых объектов, а только тех, которые реализуют данные виды продукции", - пояснили в пресс-службе МАРТ.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-