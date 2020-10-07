Маски и дезсредства, гречка и сахар - МАРТ выявил нарушения законодательства о ценообразовании

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в январе-сентябре установило 93 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы цен и ценообразования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Нарушения касались цен на сахар, гречневую крупу и иные продовольственные товары, маски и дезинфицирующие средства. Субъектам хозяйствования направлено 63 предписания (рекомендации) об устранении нарушений, назначено пять внеплановых проверок. К административной ответственности привлечено 35 виновных лиц, сумма штрафных санкций - Br98,5 тыс.

Как подчеркнули в пресс-службе, МАРТ продолжает осуществлять государственный контроль преимущественно посредством принятия мер профилактического и предупредительного характера, в том числе мониторинга, разъяснительной работы о порядке соблюдения требований законодательства, применения его положений на практике. Контрольно-аналитические мероприятия на потребительском рынке в январе-сентябре проведены более чем в 4,7 тыс. объектов. Из них в 876 объектах обеспечен мониторинг соблюдения законодательства о торговле, общественном питании и бытовом обслуживании населения, а также наличия в реализации товаров отечественного производства.

Субъектам хозяйствования выдано 635 рекомендаций по устранению выявленных нарушений и 140 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности. По фактам нарушений, установленных в ходе повторных мониторингов, к административной ответственности привлечены 32 виновных лица. Сумма штрафных санкций по рассмотренным судами делам составила Br3,2 тыс.-0-