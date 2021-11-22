Маски в помещении, вакцинация и проветривание: Клюге о том, что может сдержать пандемию в мире

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сдержать распространение коронавируса в мире помогут использование масок в помещении, проветривание и вакцинация. Об этом сегодня журналистам сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.
Ханс Клюге вместе с представителями ВОЗ ознакомился с условиями нахождения беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей. В первую очередь внимание было уделено организации медицинской помощи. Также была затронута тема профилактики и недопущения распространения коронавируса как в пункте размещения беженцев, так и в целом в Европе и мире.
"Есть несколько направлений, которые помогут сделать это. Среди них использование масок в помещении, а также прививки. Необходимо убедить людей вакцинироваться. Важный стабилизирующий фактор - проветривание помещений. Еще одно направление - новые протоколы лечения, которые мы сейчас отрабатываем", - отметил Ханс Клюге. Он обратил внимание на важную роль СМИ в работе по профилактике коронавируса и распространению достоверной информации.
В пункт временного размещения беженцев директор Европейского регионального бюро ВОЗ также пообещал доставить средства индивидуальной защиты.-0-