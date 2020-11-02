Масочный режим весьма эффективен в борьбе с распространением COVID-19 - медик

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масочный режим весьма эффективен в борьбе с распространением инфекции COVID-19, заявил журналистам заведующий лабораторией нарушения сердечного ритма РНПЦ "Кардиология" Дмитрий Гончарик, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о принимаемых в центре профилактических мерах.

По словам Дмитрия Гончарика, в РНПЦ действует очень жесткий режим, приближенный к карантинным мероприятиям. Это позволяет не подвергать риску пациентов, тем более что здесь есть люди с пересаженными сердцами. Для учреждения масочный режим обязателен. Врачи осматривают пациентов в специальных защитных комплектах, масках и щитках. Более того, пациенты поступают в РНПЦ с результатами выполненного ПЦР-исследования, "чтобы инфекция случайно не проскочила в стационар".

Заведующий лабораторией отметил, что центр работает в обычном режиме. Операции выполняются в плановом режиме.

В продолжение темы важности масочного режима Дмитрий Гончарик рассказал, как в одной из европейских стран представитель Минздрава на одном из ведущих телеканалов заявил, что сомневается в целесообразности ношения маски. После этого несколько человек из разных медицинских организаций - по педиатрии, кардиологии, интенсивной терапии - призвали его официально опровергнуть эти слова. Вскоре представитель Минздрава заявил, что это было его частное мнение и оно неправильное. Он отметил: имеющиеся данные подтверждают, что масочный режим очень эффективен в борьбе с распространением инфекции в масштабах страны.-0-

Фото Оксаны Манчук