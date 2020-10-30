Масочный режим вводится в БГУ с 2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете вводится масочный режим с 2 ноября. Такая информация размещена на сайте вуза, сообщает БЕЛТА.

"Соответствующее решение принято с целью ведения дополнительных мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Все сотрудники БГУ будут обеспечены многоразовыми масками с учетом сменяемости каждые два часа и продолжительности рабочего дня", - говорится в сообщении.

При этом службе охраны и безопасности приказано не допускать в университет студентов и сотрудников без средств индивидуальной защиты, а деканам и руководителям структурных подразделений при наличии признаков респираторных заболеваний у студентов и сотрудников - отправлять людей домой для вызова врача или в организацию здравоохранения.-0-