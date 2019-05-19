Масштаб MILEX 2019 превзошел все предыдущие выставки - Головченко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштаб MILEX 2019 превзошел все предыдущие выставки. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

"Масштаб нынешней выставки многократно превзошел все предыдущие выставки. В первую очередь, с точки зрения количества образцов новой техники, вооружения, которые представлены белорусской оборонной промышленностью, - сказал Роман Головченко. - Если сравнить по количеству образцов выставку, которая была два года назад и нынешнюю, они отличаются кардинально. Это, наверное, является доказательством качественного скачка, который был совершен".

По словам председателя Госвоенпрома, многие гости выставки не ожидали, что смогут увидеть настолько масштабное зрелище. Наибольший интерес у посетителей вызвала экспозиция белорусского стрелкового вооружения.

Одним из главных сюрпризов выставки для посетителей была демонстрация новых образцов белорусского ракетного вооружения. Речь идет, в частности, о созданном в системе Госвоенпрома ЗРК "Бук". "С появлением этого изделия, новых маловысотных радиолокационных станций фактически можно говорить о создании законченной национальной системы ПВО Республики Беларусь собственного производства", - отметил Роман Головченко.

Также на выставке впервые был представлен целый ряд машин, в том числе дистанционно-управляемых боевых модулей. Свои разработки представили также предприятия, которые производят продукты, технологии по защите информации, кибербезопасности.-0-