Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19 - ВОЗ

В Беларуси намерены оценить долю людей в популяции, которые имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2 за счет перенесенной инфекции или за счет вакцинации. Этому посвящено важное и интересное исследование, которое проводится при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Подробнее о том, как отбирались участники и когда ожидать результатов, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

- Какие цели и сроки проведения исследования? Какие возрастные группы будут участвовать?

- Сероэпидемиологическое исследование проводится совместно ВОЗ и Министерством здравоохранения и подведомственными организациями при финансовой поддержке ЕРБ ВОЗ, штаб-квартиры ВОЗ и Евросоюза. Условно его можно разделить на две важные составляющие, которые предполагают оценку распространенности антител к коронавирусу среди общего населения и среди работников системы здравоохранения. На основе этих данных будет дана совокупная оценка популяционного иммунитета населения Беларуси.

В числе прочего мы сможем оценить долю людей, у которых инфекция протекала в бессимптомной и субклинической форме. В целом исследование будет содействовать лучшему пониманию процесса образования антител после заражения. Мы также надеемся получить дополнительную информацию о факторах риска заражения. Исследование предполагает сравнительный анализ таких факторов, поскольку среди участников исследования будут люди как с антителами, так и без них.

Всего включено девять возрастных групп, начиная от года. Общее число участников - 5 тыс., из которых 4050 приходится на общее население и 950 - медработники. Выборка стратифицированная, число представителей той или иной группы определено в соответствии с возрастной структурой населения. Более того, эпидемиологи при подготовке протокола исследования очень внимательно изучили заболеваемость в разных регионах и постарались предусмотреть, чтобы в исследование были включены регионы как с очень высокой заболеваемостью, так и с низкой, поэтому выборка репрезентативная.

Различные группы выделены и среди медработников. В исследование включены медики, имеющие очень высокий, высокий, средний и низкий риск заражения COVID-19. Это позволит определить уровень иммунитета среди различных категорий медработников.

Это лонгитудинальное популяционное исследование. Предусматриваются три популяционных среза: конец февраля - начало марта 2021 года, конец мая - начало июня 2021 года, конец августа - начало сентября 2021 года.

- Как отбирали добровольцев?

- Среди пациентов, которые посещали учреждения здравоохранения в определенный период. Важно заметить, что цели такого посещения были самыми разными: консультация узких специалистов, профилактический осмотр и др. Людям предлагали поучаствовать в этом исследовании, никаких ограничений для участия не было. Поэтому в выборку попали абсолютно разные категории населения, вне зависимости от того, болел человек коронавирусом или нет, были у него ранее симптомы или нет. Весь смысл в том, чтобы участники были определены в максимально случайном порядке.

Добровольцы заполняли анкету, в которой были вопросы по поводу наличия симптомов, характерных для COVID-19, тестирования, вакцинации, контактов и т.д. Каждый человек подписал информированное согласие, в котором разъясняется цель и ход исследования, гарантирована абсолютная конфиденциальность. В итоге все участники лично получат информацию о том, выявлены у них антитела к COVID-19 или нет.

- Будут ли представлены общественности обобщенные результаты?

- По мере анализа данных результаты исследования будем доводить и до общественности. Окончательным итогам, возможно, посвятим специальное мероприятие. Следует понимать, что это очень продолжительное исследование, вместе с оценкой оно продлится около года. У участников кровь заберут трижды. Первый этап фактически завершен. В дальнейшем (через три и шесть месяцев) эти же люди будут приглашены для повторного сбора крови. Исследование организовано таким образом, чтобы оценить распространенность антител не только в данный момент, но и как ситуация изменится с течением времени. Нам важно посмотреть, что будет происходить по мере распространения COVID-19 и параллельного наращивания охвата вакцинацией.

- Проводятся ли аналогичные исследования в других странах?

- ВОЗ координирует проведение таких сероэпидемиологических исследований в разных странах. Другое дело, что у каждого такого исследования свой протокол и большинство из них однократные, то есть анализируется распространенность антител в конкретный промежуток времени.

Белорусское исследование уникально тем, что оно длительное. На примере одной и той же группы населения мы хотим посмотреть, как меняется популяционный иммунитет в течение шести месяцев (от марта до сентября), за счет чего увеличивается процент людей, имеющих антитела (в связи с болезнью или вакцинацией).

- Какие тест-системы используются для лабораторных исследований - белорусского или зарубежного производства?

- В ходе исследования используются тест-системы импортного производства, которые одобрены и поставляются ВОЗ. Речь идет о двух типах. Сначала каждый биологический образец исследуется тест-системой, предназначенной для качественного определения антител, включая иммуноглобулины класса M и G. Затем все положительные образцы оценят с помощью тест-систем, которые предполагают их количественное определение. Это позволит оценить концентрацию антител в данном образце, то есть насколько выражен иммунный ответ.

- У какого процента населения должен сформироваться иммунитет, чтобы остановить эпидемию?

- Доля людей, которые должны быть вакцинированы для достижения так называемого коллективного иммунитета, зависит от конкретного заболевания. Например, коллективный иммунитет против кори формируется, если вакцинировано 95% и более населения, против полиомиелита - 80% и выше. Процент людей, которые должны иметь иммунитет против COVID-19, чтобы его называть коллективным, пока неизвестен.

В самом начале программы вакцинации у нас другая цель. Пока не идет речь о том, чтобы сформировать коллективный иммунитет, это более далекая перспектива. В ситуации, когда мы имеем ограниченные поставки вакцины, для начала необходимо уменьшить число тяжелых случаев заболевания и смертность среди населения. Важно отдать приоритет тем, кто подвергается наибольшему риску, - медработникам, пожилым, людям с сопутствующими заболеваниями. После того как будут вакцинированы эти группы, можно думать о вакцинации всего населения.

- Сколько времени может сохраняться иммунитет? Какие последние данные на этот счет? Нет ли опасений, что иммунитет недолговечен? Витки эпидемии в этом случае могут повторяться бесконечное количество раз.

- В настоящее время проводится много исследований, чтобы лучше понять иммунологический ответ после естественного заражения и вакцинации. Результаты уже проведенных исследований показали, что у большинства людей, кто инфицируется естественным путем и заболевает, ответ развивается в течение 1-3 недель после заражения. Мы еще изучаем, насколько силен и долговечен этот иммунитет. Некоторые данные свидетельствуют, что иммунитет может работать 6 месяцев и дольше. Но в зависимости от тяжести заболевания отмечаются некоторые различия в силе иммунного ответа. Есть данные, что люди, перенесшие заболевание в тяжелой форме, имеют более сильный иммунитет к повторному заражению, и наоборот.

Исходя из опыта работы с ранее известными коронавирусами, не SARS-CoV-2, мы ожидаем, что титр антител со временем будет снижаться. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы четко ответить на вопрос, как с течением времени меняется напряженность иммунитета.

Белорусское исследование тем и интересно, что мы не только увидим, у какого процента населения есть антитела, но также сможем дать количественную оценку: какой титр антител у тех, кто переболел либо был вакцинирован.

Наряду с гуморальным (выработка антител) существует Т-клеточный иммунитет. Известно, что Т-клетки памяти могут сохраняться в организме человека очень долго. В ходе сероэпидемиологического исследования мы не изучаем этот вопрос, однако ВОЗ внимательно следит за исследованиями, которые проводятся в мире по этому поводу.

- Как полученные результаты отразятся на прогнозе развития эпидемической ситуации в Беларуси?

- Поскольку выборка репрезентативная, мы получим достаточно объективную информацию о проценте переболевших. Результаты позволят сделать предположения и прогнозы относительно мер общественного здравоохранения, необходимых в связи с пандемией. Мы также сможем косвенно понять, насколько близки к коллективному иммунитету. Хотя его порог неизвестен и неправильно достигать коллективного иммунитета путем естественной заболеваемости, тем не менее это позволяет оценить, насколько вероятно дальнейшее распространение COVID-19 в стране. Если процент людей, которые имеют иммунитет, низкий - 20-30%, то риск третьей-четвертой волны значительный.

Делать прогнозы - очень неблагодарное дело, однако такие данные очень важны для понимания развития ситуации в Беларуси.

- В последние месяцы в ряде стран распространяются варианты SARS-CoV-2, которые из-за мутаций предположительно стали более заразными. Защищает ли от заражения мутировавшими вирусами иммунитет, приобретенный после болезни или вакцинации?

- Нужно понимать, что развитие новых вариантов инфекционного агента - абсолютно нормальный естественный процесс. Любые микроорганизмы - вирусы, бактерии - подвержены мутациям. ВОЗ очень внимательно следит за появлением новых вариантов, представляющих опасность. Интерес представляют любые мутации, которые предположительно могут вызвать какие-то изменения. Они могут становиться более опасными, если легче распространяются, вызывают более тяжелые заболевания, избегают иммунного ответа организма или снижают эффективность известных нам инструментов общественного здравоохранения, таких как диагностика, лечение, вакцинация.

Необходимо проводить эпидемиологический надзор за новыми вариантами коронавируса SARS-CoV-2, своевременно их выявлять, чтобы предпринимать соответствующие меры, информировать население и другие страны. Эта работа координируется ВОЗ, и Беларусь, кстати, тоже участвует в диагностике новых вариантов.

Важно понимать: чем больше времени уходит на вакцинацию, тем больше возможностей мы даем вирусу на изменение и уклонение от наших вакцин. Иными словами, чем больше население болеет, чем активнее вирус распространяется от одного человека к другому, тем выше вероятность, что произойдут мутации и появятся новые варианты, против которых действующие вакцины окажутся неэффективными.

Исследования эффективности вакцин против выявленных на сегодня мутаций продолжаются. Предварительные результаты показали, что в принципе вакцины не потеряли эффективность в отношении большинства вариантов SARS-CoV-2. Согласно некоторым исследованиям, эффективность немного снижается, но уровень защиты остается достаточно высоким. Сегодня как никогда важно максимально быстро охватить вакцинацией большую часть населения. Чем больше людей вакцинировано, тем быстрее будет сокращаться циркуляция вируса и уменьшаться вероятность новых мутаций.

- Можно ли в принципе рассчитывать на формирование коллективного иммунитета в условиях, когда новые варианты коронавируса, по некоторым данным, обходят сформированную ранее защиту?

- Исходя из опыта работы с другими респираторными инфекциями, есть предположения, что COVID-19 может стать таким же сезонным заболеванием, как, например, грипп, хотя точно сказать пока трудно. Что касается гриппа, ВОЗ ежегодно дает рекомендации по составу вакцин с учетом вариантов вируса, которые предположительно будут циркулировать в новом эпидсезоне, причем отдельно для северного и южного полушарий. В соответствии с этими рекомендациями каждый год выпускается, по сути, новая вакцина.

Производители уже сейчас работают над эффективностью вакцин против новых вариантов коронавируса. Эта работа ведется постоянно. Если COVID-19 станет сезонным заболеванием, не исключено, что потребуются ежегодный выпуск новых вакцин и иммунизация групп риска.

К слову, многие страны заявили, что в течение 2021 года будут вакцинированы все, кто того пожелает. Например, в Израиле хотя бы одну дозу вакцины уже получило около 60% населения. Те страны, которые эффективно пройдут массовую вакцинацию, смогут приблизиться к формированию коллективного иммунитета, что позволит остановить циркуляцию вируса среди населения.

- В связи с высокими темпами вакцинации в Израиле снизилась ли реальная заболеваемость населения?

- В конце февраля в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликованы результаты исследования, касающегося эффективности вакцины Pfizer-BioNTech на популяционном уровне. Эти данные позже были дополнены Министерством здравоохранения Израиля. Эффективность массовой вакцинации в предотвращении симптоматического COVID-19, госпитализации и смерти достигла 97%, бессимптомного COVID-19 - 94%. Размер выборки составил более миллиона человек. Анализ данных показал, что у невакцинированных людей в 44 раза выше вероятность развития симптомов COVID-19 и в 29 раз выше вероятность умереть от COVID-19. Интересно, что испытания на популяционном уровне подтвердили эффективность, показанную во время клинических испытаний. Это говорит о том, что испытания проведены очень качественно. То есть вакцины работают, другие дело, что пока очень немногие страны могут приблизиться к Израилю по уровню вакцинации.

Следует подчеркнуть, что сама по себе вакцинация не может в полной мере поставить заслон COVID-19. По-прежнему важны меры общественного здравоохранения: физическое дистанцирование, соблюдение масочного режима в публичных местах, гигиена рук и так далее. Пока у нас очень незначительная часть населения иммунизирована, поэтому необходимо сокращать заболеваемость всеми известными способами, несмотря на накопленную уже усталость от ограничительных мер. И если будет такая возможность, обязательно вакцинироваться.

