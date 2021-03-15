Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19 - ВОЗ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 15 марта 2021
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:07 В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной Общество
17:05 Соловей: настоящий гражданин принимает на себя высокую меру ответственности перед государством Регионы
16:54 В Витебске задержали двух черных копателей Происшествия
16:49 КГК Могилевской области: большинство обращений граждан в 2020 году касалось ЖКХ и выплаты зарплаты Регионы
16:49 При разгоне демонстраций в Мьянме погибли более 70 человек В мире
16:43 Минчане расслабились: санврачи отмечают нарушения масочного режима Регионы
16:39 МВД: выявление незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы лиц ведется постоянно Происшествия
16:38 Более 135 массовых мероприятий организуют для минских школьников на весенних каникулах Регионы
16:37 Кухарев поручил обновить разметку на минских улицах до 1 июня Регионы
16:20 В Могилеве под колесами автомобиля погибла женщина Происшествия
16:16 В Чашниках пьяный водитель пытался скрыться от наряда ДПС Происшествия
16:09 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Польши из-за АЧС Экономика
16:05 Израиль возобновляет авиасообщение со всеми странами В мире
16:02 Пограничники задержали турка, вербовавшего белорусок для занятия проституцией Происшествия
15:45 Талай: от поправок в Конституцию будет зависеть успешное развитие страны и качество жизни граждан Общество
15:36 Молодое поколение продолжит развивать заложенные в стране традиции - Сергеенко Общество
15:36 Лесхозы Минской области планируют заготовить 4,6 тыс. т березового сока Регионы
15:35 В БГУ издадут неизвестную монографию и часть эпистолярного наследия Владимира Пичеты Общество
15:26 Определились участницы командного турнира саблисток на Олимпиаде в Токио Спорт
15:24 Более 5,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили ТЦСОНы с начала года Общество
15:20 Белорусы завершили выступления в квалификации ОИ по настольному теннису Спорт
15:19 Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге Спорт
15:16 Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19 - ВОЗ Общество
15:07 В Орше оперативники задержали двух наркосбытчиков Происшествия
14:54 Более 20 талантливых школьников области получили паспорта в Брестской крепости Регионы
14:52 Водитель такси предъявил поддельное удостоверение - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:44 В Польше будут судить футбольных болельщиков за нарушение карантина В мире
14:34 Местные власти должны действовать увереннее в интересах людей - Рыженков Регионы
14:34 Дело о приготовлении к массовым беспорядкам и воспрепятствовании работе ЦИК направлено в суд Происшествия
14:24 В Гродно открылся теннисный центр с крытыми кортами Регионы
Все новости
Все новости
Общество
15 марта 2021, 15:16

Масштабное исследование определит иммунитет белорусов против COVID-19 - ВОЗ

Фото Странового Офиса ВОЗ
Фото Странового Офиса ВОЗ

В Беларуси намерены оценить долю людей в популяции, которые имеют антитела к вирусу SARS-CoV-2 за счет перенесенной инфекции или за счет вакцинации. Этому посвящено важное и интересное исследование, которое проводится при поддержке Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ). Подробнее о том, как отбирались участники и когда ожидать результатов, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

- Какие цели и сроки проведения исследования? Какие возрастные группы будут участвовать?

- Сероэпидемиологическое исследование проводится совместно ВОЗ и Министерством здравоохранения и подведомственными организациями при финансовой поддержке ЕРБ ВОЗ, штаб-квартиры ВОЗ и Евросоюза. Условно его можно разделить на две важные составляющие, которые предполагают оценку распространенности антител к коронавирусу среди общего населения и среди работников системы здравоохранения. На основе этих данных будет дана совокупная оценка популяционного иммунитета населения Беларуси.

В числе прочего мы сможем оценить долю людей, у которых инфекция протекала в бессимптомной и субклинической форме. В целом исследование будет содействовать лучшему пониманию процесса образования антител после заражения. Мы также надеемся получить дополнительную информацию о факторах риска заражения. Исследование предполагает сравнительный анализ таких факторов, поскольку среди участников исследования будут люди как с антителами, так и без них.

Всего включено девять возрастных групп, начиная от года. Общее число участников - 5 тыс., из которых 4050 приходится на общее население и 950 - медработники. Выборка стратифицированная, число представителей той или иной группы определено в соответствии с возрастной структурой населения. Более того, эпидемиологи при подготовке протокола исследования очень внимательно изучили заболеваемость в разных регионах и постарались предусмотреть, чтобы в исследование были включены регионы как с очень высокой заболеваемостью, так и с низкой, поэтому выборка репрезентативная.

Различные группы выделены и среди медработников. В исследование включены медики, имеющие очень высокий, высокий, средний и низкий риск заражения COVID-19. Это позволит определить уровень иммунитета среди различных категорий медработников.

Это лонгитудинальное популяционное исследование. Предусматриваются три популяционных среза: конец февраля - начало марта 2021 года, конец мая - начало июня 2021 года, конец августа - начало сентября 2021 года.

- Как отбирали добровольцев?

- Среди пациентов, которые посещали учреждения здравоохранения в определенный период. Важно заметить, что цели такого посещения были самыми разными: консультация узких специалистов, профилактический осмотр и др. Людям предлагали поучаствовать в этом исследовании, никаких ограничений для участия не было. Поэтому в выборку попали абсолютно разные категории населения, вне зависимости от того, болел человек коронавирусом или нет, были у него ранее симптомы или нет. Весь смысл в том, чтобы участники были определены в максимально случайном порядке.

Добровольцы заполняли анкету, в которой были вопросы по поводу наличия симптомов, характерных для COVID-19, тестирования, вакцинации, контактов и т.д. Каждый человек подписал информированное согласие, в котором разъясняется цель и ход исследования, гарантирована абсолютная конфиденциальность. В итоге все участники лично получат информацию о том, выявлены у них антитела к COVID-19 или нет.

- Будут ли представлены общественности обобщенные результаты?

- По мере анализа данных результаты исследования будем доводить и до общественности. Окончательным итогам, возможно, посвятим специальное мероприятие. Следует понимать, что это очень продолжительное исследование, вместе с оценкой оно продлится около года. У участников кровь заберут трижды. Первый этап фактически завершен. В дальнейшем (через три и шесть месяцев) эти же люди будут приглашены для повторного сбора крови. Исследование организовано таким образом, чтобы оценить распространенность антител не только в данный момент, но и как ситуация изменится с течением времени. Нам важно посмотреть, что будет происходить по мере распространения COVID-19 и параллельного наращивания охвата вакцинацией.

- Проводятся ли аналогичные исследования в других странах?

- ВОЗ координирует проведение таких сероэпидемиологических исследований в разных странах. Другое дело, что у каждого такого исследования свой протокол и большинство из них однократные, то есть анализируется распространенность антител в конкретный промежуток времени.

Белорусское исследование уникально тем, что оно длительное. На примере одной и той же группы населения мы хотим посмотреть, как меняется популяционный иммунитет в течение шести месяцев (от марта до сентября), за счет чего увеличивается процент людей, имеющих антитела (в связи с болезнью или вакцинацией).

- Какие тест-системы используются для лабораторных исследований - белорусского или зарубежного производства?

- В ходе исследования используются тест-системы импортного производства, которые одобрены и поставляются ВОЗ. Речь идет о двух типах. Сначала каждый биологический образец исследуется тест-системой, предназначенной для качественного определения антител, включая иммуноглобулины класса M и G. Затем все положительные образцы оценят с помощью тест-систем, которые предполагают их количественное определение. Это позволит оценить концентрацию антител в данном образце, то есть насколько выражен иммунный ответ.

- У какого процента населения должен сформироваться иммунитет, чтобы остановить эпидемию?

- Доля людей, которые должны быть вакцинированы для достижения так называемого коллективного иммунитета, зависит от конкретного заболевания. Например, коллективный иммунитет против кори формируется, если вакцинировано 95% и более населения, против полиомиелита - 80% и выше. Процент людей, которые должны иметь иммунитет против COVID-19, чтобы его называть коллективным, пока неизвестен.

В самом начале программы вакцинации у нас другая цель. Пока не идет речь о том, чтобы сформировать коллективный иммунитет, это более далекая перспектива. В ситуации, когда мы имеем ограниченные поставки вакцины, для начала необходимо уменьшить число тяжелых случаев заболевания и смертность среди населения. Важно отдать приоритет тем, кто подвергается наибольшему риску, - медработникам, пожилым, людям с сопутствующими заболеваниями. После того как будут вакцинированы эти группы, можно думать о вакцинации всего населения.

- Сколько времени может сохраняться иммунитет? Какие последние данные на этот счет? Нет ли опасений, что иммунитет недолговечен? Витки эпидемии в этом случае могут повторяться бесконечное количество раз.

- В настоящее время проводится много исследований, чтобы лучше понять иммунологический ответ после естественного заражения и вакцинации. Результаты уже проведенных исследований показали, что у большинства людей, кто инфицируется естественным путем и заболевает, ответ развивается в течение 1-3 недель после заражения. Мы еще изучаем, насколько силен и долговечен этот иммунитет. Некоторые данные свидетельствуют, что иммунитет может работать 6 месяцев и дольше. Но в зависимости от тяжести заболевания отмечаются некоторые различия в силе иммунного ответа. Есть данные, что люди, перенесшие заболевание в тяжелой форме, имеют более сильный иммунитет к повторному заражению, и наоборот.

Исходя из опыта работы с ранее известными коронавирусами, не SARS-CoV-2, мы ожидаем, что титр антител со временем будет снижаться. Однако нужны дополнительные исследования, чтобы четко ответить на вопрос, как с течением времени меняется напряженность иммунитета.

Белорусское исследование тем и интересно, что мы не только увидим, у какого процента населения есть антитела, но также сможем дать количественную оценку: какой титр антител у тех, кто переболел либо был вакцинирован.

Наряду с гуморальным (выработка антител) существует Т-клеточный иммунитет. Известно, что Т-клетки памяти могут сохраняться в организме человека очень долго. В ходе сероэпидемиологического исследования мы не изучаем этот вопрос, однако ВОЗ внимательно следит за исследованиями, которые проводятся в мире по этому поводу.

- Как полученные результаты отразятся на прогнозе развития эпидемической ситуации в Беларуси?

- Поскольку выборка репрезентативная, мы получим достаточно объективную информацию о проценте переболевших. Результаты позволят сделать предположения и прогнозы относительно мер общественного здравоохранения, необходимых в связи с пандемией. Мы также сможем косвенно понять, насколько близки к коллективному иммунитету. Хотя его порог неизвестен и неправильно достигать коллективного иммунитета путем естественной заболеваемости, тем не менее это позволяет оценить, насколько вероятно дальнейшее распространение COVID-19 в стране. Если процент людей, которые имеют иммунитет, низкий - 20-30%, то риск третьей-четвертой волны значительный.

Делать прогнозы - очень неблагодарное дело, однако такие данные очень важны для понимания развития ситуации в Беларуси.

- В последние месяцы в ряде стран распространяются варианты SARS-CoV-2, которые из-за мутаций предположительно стали более заразными. Защищает ли от заражения мутировавшими вирусами иммунитет, приобретенный после болезни или вакцинации?

- Нужно понимать, что развитие новых вариантов инфекционного агента - абсолютно нормальный естественный процесс. Любые микроорганизмы - вирусы, бактерии - подвержены мутациям. ВОЗ очень внимательно следит за появлением новых вариантов, представляющих опасность. Интерес представляют любые мутации, которые предположительно могут вызвать какие-то изменения. Они могут становиться более опасными, если легче распространяются, вызывают более тяжелые заболевания, избегают иммунного ответа организма или снижают эффективность известных нам инструментов общественного здравоохранения, таких как диагностика, лечение, вакцинация.

Необходимо проводить эпидемиологический надзор за новыми вариантами коронавируса SARS-CoV-2, своевременно их выявлять, чтобы предпринимать соответствующие меры, информировать население и другие страны. Эта работа координируется ВОЗ, и Беларусь, кстати, тоже участвует в диагностике новых вариантов.

Важно понимать: чем больше времени уходит на вакцинацию, тем больше возможностей мы даем вирусу на изменение и уклонение от наших вакцин. Иными словами, чем больше население болеет, чем активнее вирус распространяется от одного человека к другому, тем выше вероятность, что произойдут мутации и появятся новые варианты, против которых действующие вакцины окажутся неэффективными.

Исследования эффективности вакцин против выявленных на сегодня мутаций продолжаются. Предварительные результаты показали, что в принципе вакцины не потеряли эффективность в отношении большинства вариантов SARS-CoV-2. Согласно некоторым исследованиям, эффективность немного снижается, но уровень защиты остается достаточно высоким. Сегодня как никогда важно максимально быстро охватить вакцинацией большую часть населения. Чем больше людей вакцинировано, тем быстрее будет сокращаться циркуляция вируса и уменьшаться вероятность новых мутаций.

- Можно ли в принципе рассчитывать на формирование коллективного иммунитета в условиях, когда новые варианты коронавируса, по некоторым данным, обходят сформированную ранее защиту?

- Исходя из опыта работы с другими респираторными инфекциями, есть предположения, что COVID-19 может стать таким же сезонным заболеванием, как, например, грипп, хотя точно сказать пока трудно. Что касается гриппа, ВОЗ ежегодно дает рекомендации по составу вакцин с учетом вариантов вируса, которые предположительно будут циркулировать в новом эпидсезоне, причем отдельно для северного и южного полушарий. В соответствии с этими рекомендациями каждый год выпускается, по сути, новая вакцина.

Производители уже сейчас работают над эффективностью вакцин против новых вариантов коронавируса. Эта работа ведется постоянно. Если COVID-19 станет сезонным заболеванием, не исключено, что потребуются ежегодный выпуск новых вакцин и иммунизация групп риска.

К слову, многие страны заявили, что в течение 2021 года будут вакцинированы все, кто того пожелает. Например, в Израиле хотя бы одну дозу вакцины уже получило около 60% населения. Те страны, которые эффективно пройдут массовую вакцинацию, смогут приблизиться к формированию коллективного иммунитета, что позволит остановить циркуляцию вируса среди населения.

- В связи с высокими темпами вакцинации в Израиле снизилась ли реальная заболеваемость населения?

- В конце февраля в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликованы результаты исследования, касающегося эффективности вакцины Pfizer-BioNTech на популяционном уровне. Эти данные позже были дополнены Министерством здравоохранения Израиля. Эффективность массовой вакцинации в предотвращении симптоматического COVID-19, госпитализации и смерти достигла 97%, бессимптомного COVID-19 - 94%. Размер выборки составил более миллиона человек. Анализ данных показал, что у невакцинированных людей в 44 раза выше вероятность развития симптомов COVID-19 и в 29 раз выше вероятность умереть от COVID-19. Интересно, что испытания на популяционном уровне подтвердили эффективность, показанную во время клинических испытаний. Это говорит о том, что испытания проведены очень качественно. То есть вакцины работают, другие дело, что пока очень немногие страны могут приблизиться к Израилю по уровню вакцинации.

Следует подчеркнуть, что сама по себе вакцинация не может в полной мере поставить заслон COVID-19. По-прежнему важны меры общественного здравоохранения: физическое дистанцирование, соблюдение масочного режима в публичных местах, гигиена рук и так далее. Пока у нас очень незначительная часть населения иммунизирована, поэтому необходимо сокращать заболеваемость всеми известными способами, несмотря на накопленную уже усталость от ограничительных мер. И если будет такая возможность, обязательно вакцинироваться.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
Алексей Талай. Фото из архива Талай: от поправок в Конституцию будет зависеть успешное развитие страны и качество жизни граждан
Молодое поколение продолжит развивать заложенные в стране традиции - Сергеенко
Фото bsu.by В БГУ издадут неизвестную монографию и часть эпистолярного наследия Владимира Пичеты
Фото из архива Более 5,7 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили ТЦСОНы с начала года
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658
Главное
Александр Лукашенко на встрече с членами Конституционной комиссии Лукашенко: белорусская Конституция - символ свободной, мирной и стабильной жизни народа
Молодое поколение продолжит развивать заложенные в стране традиции - Сергеенко
Андрейченко: корректировка Конституции должна осуществляться только по тем вопросам, которые назрели и очевидны
Для тех, кто не успел: весенняя АКЦИЯ в Minsk World продлена до конца марта!
Топ-новости
Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной и открытой
Кочанова проведет 17 марта в Совете Республики личный прием граждан
В Беларуси начали прививать против коронавируса китайской вакциной
В Беларуси к концу недели станет холоднее
За сутки в Беларуси зарегистрированы 947 пациентов с COVID-19, выписаны 658
МТС запустил сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге
У православных верующих начинается Великий пост
Беларусь и Россия проведут штабную тренировку ВВС и войск ПВО 16-18 марта
Parimatch запускает новую глобальную кампанию с участием главных звезд "Ювентуса"
Мировые рейтинги влияют на инвестпривлекательность Беларуси, но не на основных партнеров - Гурский
Динара Алимбекова поднялась на 7-е место в зачете Кубка мира по биатлону
Кухарев - юным минчанам: государство защищает права граждан как главную ценность
Щекин: любая попытка вулканизации Беларуси должна расцениваться как экстремистская и пресекаться
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.