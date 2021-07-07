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07 июля 2021, 14:17

Масштабы трагедии белорусского народа в годы ВОВ значительно больше, чем предполагалось ранее - Швед

Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первые результаты начатого в Беларуси расследования по возбужденному уголовному делу о геноциде жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны показали, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед сегодня в Санкт-Петербурге на конференции руководителей прокуратур европейских государств, проводимой Генпрокуратурой России совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Уже первые следственные действия показали, что масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее", - сказал Андрей Швед. Он сообщил, что одно из мест массового уничтожения мирного населения находится на территории Логойского района Минской области. "Только в этом месте количество истребленных детей, женщин и стариков значительно больше, чем указано в архивных сведениях, - сказал генпрокурор. - Выявленная там картина ужасает нечеловеческой жестокостью. В ходе осмотра обнаружены останки более 500 человек, их личные вещи. Согласно заключению экспертов возраст погибших - от 4 до 70 лет. Исходя из направления раневых каналов, можно утверждать, что в момент расстрела часть людей положили лицом вниз, а других поставили на колени и убили выстрелом в затылок. Даже на опытных прокуроров и следователей произвела впечатление картина прижатых к груди матери младенцев. Свидетели сообщили, что людей заводили в овраг, заставляли ложиться на ранее убитых, после чего расстреливали".

По словам генпрокурора, в рамках уголовного дела ведется активная работа по установлению обстоятельств гибели граждан в концентрационных лагерях и лагерях смерти. До настоящего времени по уголовному делу допрошено более 3 тыс. узников нацистских лагерей. "По свидетельствам живых очевидцев, люди содержались в дощатых бараках, где не было каких-либо гигиенических условий. Зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно, применялось насилие - избивали резиновыми палками, плетками с металлическими наконечниками. При очень скудном питании работать приходилось по 12-14 часов. Многие бывшие узники сообщают, что умерших сжигали в печах, после чего пеплом удобряли поля", - привел Андрей Швед показания свидетелей.

В материалы уголовного дела помещены показания людей о зверствах, творившихся в лагере "Озаричи", в котором содержались более 50 тыс. человек. "Людей сгоняли на огороженную колючей проволокой болотистую местность, где узники находились под открытым небом. Подходы к лагерю были заминированы. Людей не кормили, чтобы хоть как-то согреться и спасти себя и детей, приходилось снимать одежду с трупов. Эти сведения подтверждаются показаниями многих выживших свидетелей. Имеются даже указания на то, что людей умышленно заражали оспой, тифом для экспериментов и чтобы задержать наступление Красной армии. Одна из допрошенных узниц сообщила, что взрослые складывали из трупов домики и прятали там детей, чтобы хоть как-то обогреть и сохранить детям жизнь. Издеваясь, фашисты и нацисты бросали детям печенье, после чего натравливали собак, которые рвали детей живьем. Как сообщила одна из допрошенных, ее вес в возрасте шести лет после освобождения составлял не более 10 кг. Есть также упоминания свидетелей, что перед тем как загнать людей за колючую проволоку, их заставляли открыть рот, и если находили золотые коронки, то вырывали щипцами", - привел генпрокурор свидетельства зверств нацистов.

Несмотря на то, что условия в лагере ничем не отличались от концентрационного лагеря, что, в частности, отмечалось в документах Нюрнбергского трибунала, лагерь "Озаричи" не был признан концентрационным. По этой причине его узники не получили соответствующие компенсации. "Указанное признание очевидного статуса необходимо в том числе для защиты прав узников лагерей смерти и их потомков", - подчеркнул генпрокурор.

"Хочу отметить, что в целом по результатам расследования, которое ведет Генпрокуратура, в настоящее время, помимо известных десятков тысяч мест массового уничтожения населения, установлены 84 ранее неизвестных, в которых, по нашим оценкам, содержится до 3,5 тыс. тел мирных граждан, - заявил Андрей Швед. - Поэтому общая цифра потерь мирного населения Беларуси в период Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, как она сейчас называется, будет значительно больше официальной цифры. У нас нет ни одного района, где бы не было массового уничтожения мирных граждан. Практически вся Беларусь - большая братская могила".

Генпрокурор добавил, что одно из направлений расследования - установление реального ущерба и принятие мер к его возмещению. Второе направление - принятие мер по компенсации вреда, причиненного физическим лицам, в том числе узникам лагерей и лицам, угнанным на принудительные работы. В качестве результата расследования планируется обращение в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне.-0-

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