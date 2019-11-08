Массовые предвыборные пикеты прошли в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые предвыборные пикеты прошли сегодня на территории Верхнего города у городской ратуши, передает корреспондент БЕЛТА.

Собравшиеся не только рассказывали о своих кандидатах в депутаты Палаты представителей, но и отвечали на вопросы людей, собирали их предложения и пожелания. Студент третьего курса Академии управления Артем Голохов вместе с ребятами из других столичных вузов из молодежного пикета задался целью сформировать портрет идеального с точки зрения избирателей депутата. Свое мнение по этому поводу молодой человек уже составил: народный избранник должен быть честным, целеустремленным и неравнодушным к людским проблемам.

А еще Артем за то, чтобы в парламенте вместе со зрелыми людьми трудилась и молодежь, чтобы он был разношерстным, как говорил Президент, посещая недавно Академию управления. "Молодежь - это будущее страны. Она принесет в парламент изменения, опытные люди возьмут у нее что-то новое", - считает молодой человек. Вообще, по мнению парня, депутаты должны вместе решать насущные проблемы, кооперироваться, объединяться ради благополучия страны.

Примечательно, что в предвыборных пикетах у городской ратуши собралось много молодежи. Артем, например, как будущий юрист таким образом изучает избирательные процессы изнутри. Не праздный интерес проявляют к выборам и участники Школы молодого лидера - проекта республиканского общественного объединения "Белая Русь". Председатель Ленинской районной организации Минска Алексей Сегалович не без гордости отмечает: на предвыборный пикет собрались молодые люди, которые развенчивают миф, что современной молодежи не интересна политика. Впрочем, вопросы, с которыми избиратели обращаются к участникам пикетов, от большой политики как раз далеки. По словам Алексея Сегаловича, в местах их проведения представители "Белой Руси" обычно устанавливают своеобразную почту доверия, куда собирают наказы избирателей. "Большинство проблем, которые они поднимают, имеют локальный характер: ЖКХ, благоустройство и так далее. Все вопросы мы аккумулируем и передаем в администрацию района. Если нашего кандидата изберут, то он возьмет их исполнение на контроль", - сказал собеседник.

Проблемы ЖКХ чаще всего поднимали избиратели, с которыми довелось пообщаться и Юлии Реснянской, доверенному лицу одного из кандидатов в депутаты. "Наши люди очень открыты к диалогу, спрашивают про кандидата, высказываются по поводу того, что бы они хотели изменить в городе", - делится впечатлениями она. Действительно, предвыборные пикеты у городской ратуши не остались незамеченными. Минчане подходили, чтобы расспросить, кто баллотируется в парламент, обсудить, как идет избирательная кампания, чем, на их взгляд, нужно в первую очередь заняться будущим депутатам. Такая обратная связь, подчеркивают участники пикетов, очень ценна и позволит взять хороший старт тем, кто 17 ноября будет избран в парламент.-0-

Фото Рамиля Насибулина