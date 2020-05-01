Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) завершается в Беларуси. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 1 мая, ранние яровые в стране посеяли на 814,8 тыс. га (94,7% площадей). Практически во всех областях - Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской - работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 73,7% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 48,2 тыс. га (95,7% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 85,5 тыс. га (93,5%), картофель - 13,8 тыс. га (63,5%), овощи - 3,05 тыс. га (67,9%). Кукуруза посеяна на 587,9 тыс. га (52%), яровой рапс - 42,8 тыс. га (82%). Всего яровой сев в стране проведен уже более чем на 1,8 млн га (71,4%).

Как сообщалось, в текущем году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу - 91,5 тыс. га, картофель - 21,7 тыс. га, овощи - 4,5 тыс. га, кукурузу - более 1,1 млн га.-0-