Мастер-класс по профессии гида-экскурсовода состоится 28 апреля в БГУ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс "Профессия гида-экскурсовода" состоится 28 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Проведут его директор Музея истории БГУ Эмма Малиновская, доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств исторического факультета Ирина Олюнина и доцент кафедры философии и истории Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Бусько. Эксперты расскажут о профессии и специфике работы гида-экскурсовода, процедуре профессиональной аттестации. Кроме того, для слушателей проведут экскурсию по внутреннему дворику и Музею истории БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Мероприятие - часть студенческого проекта "Shadow day BSU - Цень на дзень БДУ". Он предусматривает однодневные стажировки и экскурсии в профильные организации, где студенты 2-5 курсов знакомятся с рабочим процессом, особенностями будущей профессии. Молодые люди сами определяют компанию или предприятие, которые они хотели бы посетить. Инициатива принадлежит студентам химического факультета и направлена на поддержку обучающихся в трудоустройстве, осознанный выбор места работы и обеспечение эффективного взаимодействия университета с заказчиками кадров. Руководителем выступает третьекурсница Анна Леоновец.-0-