Мастер по маникюру и SMM-специалист: в СОРЦ обучают людей с инвалидностью современным профессиям

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Специализированном образовательно-реабилитационном центре стараются реализовывать для людей с инвалидностью разные программы подготовки по рабочим профессиям, чтобы они могли подобрать наиболее интересную им специальность. Об этом сегодня рассказала заведующий центром Алла Литвинчик на семинаре "Мы разные, но равные", который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Образование является важным этапом интеграции людей в трудовую и общественно-полезную деятельность, поэтому в центре уделяют особое внимание организации обручения для людей с инвалидностью. "Ресурсы такой категории населения тоже должны быть раскрыты и востребованы. Мы заинтересованы в обучении людей с ограниченными возможностями и подходим к этому серьезно: занятия проводят преподаватели высших и средних учебных заведений, поэтому знания граждане получают качественные", - рассказала Алла Литвинчик.

Спектр специальностей в СОРЦ широкий. Здесь можно обучиться профессиям столяра, исполнителя художественно-оформительских работ, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Также в центре проводят курсы по индивидуальному пошиву ортопедической обуви, аппаратному маникюру и покрытию ногтей гель-лаком.

"Направления разные. Есть много современных специальностей. Обучаем SMM, тайм-менеджменту и финансовой грамотности", - подчеркнула Алла Литвинчик.

За последние пять лет в СОРЦ прошли обучение 367 граждан с инвалидностью. Наиболее востребованной стала профессия оператора вычислительных машин, которую освоили 166 человек. Большинство выпускников успешно трудоустраиваются в соответствии с полученной профессией.-0-