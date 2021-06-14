Мастера мяча разыграют Кубок "Привал"

Самые меткие баскетболисты разыграют награды базы отдыха "Привал" 10–11 июля 2021 года, а уже сейчас все желающие могут попробовать свои силы в точности попадания в кольцо.

К участию в масштабном баскетбольном празднике, в рамках которого сильнейшие спортсмены разыграют "Кубок "Привал" в турнире 3х3, конкурсах трехочковых бросков и бросков сверху, приглашения получат как команды, так и отдельные спортсмены.

В турнире 3х3 за награды будут сражаться 6 мужских и 6 женских коллективов. Конкурс трехочковых бросков состоится среди мужчин и женщин, а представители сильной половины баскетбола еще и разыграют призы в состязании данкеров.

С 9 июня по 9 июля 2021 года со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00 на "Привале" будет работать баскетбольная площадка – любой желающий сможет попробовать свои силы в бросках в кольцо. Лучшие любители получат специальные призы от базы отдыха. Фиксацию попыток будет осуществлять специальный инструктор.

База отдыха "Привал" располагается в живописной лесопарковой зоне "Пышки" на берегу реки Неман в 15 минутах езды от центра города Гродно. Территория "Привала" небезосновательно является популярным местом отдыха как для белорусских туристов, так и зарубежных. Наличие хорошо оборудованных спортивных площадок, прокат различных транспортных средств, уютные беседки, развлекательные комплексы, современная гостиница, разнообразное меню в местном кафе – все это позволит каждому гостю комплекса комфортно провести выходные или отпуск в красивом месте на природе, а также найти активности на любой вкус.

Сайт базы отдыха “Привал”- http://gtfprival.by/

Конкурс бросков в кольцо

В этом соревновании участники пытаются за 60 секунд сделать как можно больше попаданий из 25 бросков из-за дуги с пяти точек с трехочковой линии. Игроки начинают бросать с одного угла площадки и двигаются от стойки до стойки вдоль дуги, пока не достигают другого угла. Цель этого соревнования состоит в том, чтобы попасть как можно больше мячей и, соответственно, набрать как можно больше очков. Максимальное количество очков для данного конкурса – 30.

Турнир Кубок "Привал", 10–11.07.2021г.

Призовой фонд от БО "Привал":

Мужской турнир 3х3:

1 место – 16 000

2 место – 10 000

3 место – 6 000

Женский турнир 3х3:

1 место – 16 000

2 место – 10 000

3 место – 6 000

Конкурс трехочковых бросков, мужчины

1 место – 16 000

2 место – 10 000

3 место – 6 000

Конкурс трехочковых бросков, женщин

1 место – 16 000

2 место – 10 000

3 место – 6 000

Конкурс бросков сверху, мужчины

1 место – 16 000

2 место – 10 000

3 место – 6 000

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