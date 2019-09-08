Мастерская по белорусскому языку, музеи и полумарафон ожидают студентов из Китая на проекте БГПУ

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете им. М.Танка сегодня стартует V Международный образовательный проект "Познай Беларусь: от образования к культуре". Участие в нем примут китайские студенты и преподаватели. Их ожидают образовательная мастерская "Основы белорусского языка", главные музеи страны, Минский полумарафон и многое другое, сообщает БЕЛТА.

Проект продлится по 17 сентября. Его участниками станут 16 студентов и преподавателей из центров изучения Беларуси в Китае. За десять дней гости ознакомятся с системой высшего образования страны, изучат основы белорусского языка во время образовательной мастерской. В БГПУ им предстоит узнать, как работают студенческие научные лаборатории университета, ресурсный центр Green Office, где генерируются идеи и запускаются проекты по устойчивому развитию.

Кроме того, китайские студенты и преподаватели смогут побывать в замках и родовых усадьбах Беларуси, в ее уникальных храмах, посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальный исторический и Национальный художественный музеи, музей-заповедник "Несвиж", замковый комплекс "Мир". Кроме того, они смогут окунуться в атмосферу спортивной жизни V Минского полумарафона и празднования 952-летия Минска.

В этом году БГПУ реализует проект совместно с посольством Беларуси в КНР и Министерством образования. Он проводится с 2015 года и внесен от Беларуси в стратегический план работы стран СНГ на 2017-2020 годы по молодежной и социальной политике.

Как сообщалось, проект проводится в Год образования Беларуси в Китае, которым был объявлен 2019-й. Цель - налаживание прямых контактов между университетами двух стран, развитие сотрудничества в области образования и научных исследований, создание центров изучения Беларуси и введение специальности "белорусский язык" в высших учебных заведениях Китая, содействие академической мобильности, укрепление взаимопонимания и традиционной дружбы между народами двух стран.-0-