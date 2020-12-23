Мастерство художественного переплета представлено на виртуальной выставке в БГУ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальная выставка "Мастерство художественного переплета" проходит в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В экспозиции представлено около 20 переплетов книг отечественной и зарубежной литературы из фонда редкой и ценной книги Фундаментальной библиотеки БГУ. Среди уникальных изданий - "Собрание сочинений Н.В.Гоголя" 1888 года, "Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского" 1895 года и "Избранные произведения Шиллера" 1879 года.

В тематических разделах онлайн-выставки можно узнать о видах, технике, инструментах и способах оформления образцов книжных переплетов XVII - начала XX века.

Организатор мероприятия - Фундаментальная библиотека БГУ.-0-