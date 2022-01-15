Мать миротворца: рады, что сын дома, на ужин ему приготовили любимое оливье

15 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Очень переживали за сына и рады, что он вернулся домой живым и здоровым. Такое мнение высказала журналистам мать военнослужащего миротворческой роты 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Людмила Гросу, передает корреспондент БЕЛТА.

Женщина пришла встречать 29-летнего сына Вадима вместе со своей подругой, отец военнослужащего остался дома. Мать призналась, что сын сказал, что сам приедет домой и его встречать не нужно, но она решила все-таки сделать ему сюрприз. "Очень неожиданно забрали наших ребят и только через некоторое время узнали в СМИ, где они находятся. Слава Богу, что наши дети вернулись живыми и здоровыми на родную землю. Благодарю командиров, которые сохранили всех парней. Когда узнали, что наши парни приземлились в Беларуси, то были слезы", - поделилась Людмила Гросу. Отец Вадима тоже офицер, сын пошел по его стопам.

Семья и знакомые очень пристально следили за событиями в Казахстане. Все родные, близкие, знакомые Вадима переживали за него. За время миротворческой операции сын дважды позвонил домой: коротко обменялись несколькими словами - жив, здоров, все нормально. "Для сына приготовили ужин. В числе блюд его любимое оливье", - призналась Людмила.

Как сообщалось БЕЛТА, белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи 14 января. Всего витебские десантники в Казахстане пробыли 9 суток, взяв под охрану и оборону важные объекты. Сегодня вечером бойцы вернулись домой к родным и близким.-0-