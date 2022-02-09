Мательский: правовое воспитание - важное направление государственной молодежной политики

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партнерское соглашение между Национальным центром правовой информации и Белорусским республиканским союзом молодежи, а также план совместных действий на 2022 год подписаны сегодня. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном центре правовой информации.

Подписи под документом, направленном на реализацию государственных гарантий обеспечения прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной правовой информации, поставили директор НЦПИ Андрей Мательский и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

"Наши организации связывает многолетнее партнерство в вопросах правового воспитания молодежи. Это не только способствует правовому просвещению молодого поколения, но и помогает понять, что ожидает молодежь, какую информацию, в том числе правовую, хочет получать, - отметил директор НЦПИ Андрей Мательский. - Наша совместная работа помогает развивать уже существующие в стране правовые ресурсы и запускать новые проекты. Поэтому центр будет продолжать двигаться в этом направлении во взаимодействии с Белорусским республиканским союзом молодежи".

По его словам, правовое воспитание молодого поколения - важное направление государственной молодежной политики. "Подписывая сегодня соглашение о сотрудничестве, мы делаем упор на то, что молодые граждане не только должны знать и понимать свои права, осознавать ответственность, но и знать, где можно получить правовую информацию. Государственные информационно-правовые ресурсы - Национальный правовой интернет-портал, Детский правовой сайт, система "Эталон-online" - безусловно помогают быть осведомленными в правовой сфере", - добавил Андрей Мательский.

Александр Лукьянов отметил активную роль центра в проведении просветительской работы и совместных мероприятий с БРСМ, выступая их соорганизатором и информационным партнером. Ярким примером стал совместно проведенный в декабре 2021 года первый республиканский правовой турнир "Сила закона".

Руководители организаций также отметили эффективное взаимодействие в ходе сбора предложений граждан по проекту изменений и дополнений Конституции, договорились о развитии и совершенствовании государственной системы правовой информации посредством внедрения и использования в своей деятельности государственных информационно-правовых ресурсов.

Для реализации положений партнерского соглашения на встрече подписан план совместных мероприятий на текущий год. Согласно ему в Беларуси будут организованы акции, конкурсы, правовые игры, викторины, круглые столы, форумы и диалоговые площадки, запланированы совместные волонтерские проекты.-0-