Материально-техническая база учреждений образования будет усилена - Карпенко

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году будет усилена материально-техническая база учреждений образования, заявил на заседании коллегии Министерства образования "Об эффективности мер по повышению качества общего среднего образования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо улучшить материально-техническую базу многих учреждений образования. В частности, наше беспокойство вызывает обеспеченность школ спортинвентарем. На сегодняшний день обеспеченность инвентарем по легкой атлетике и лыжам составляет 72%. И здесь вопрос не столько в цифрах, сколько в том, как выполняется учебная программа по физкультуре, достаточно ли этого спортинвентаря для ее выполнения, весь ли инвентарь является безопасным для учащихся", - отметил Игорь Карпенко.

Аналогичная ситуация с базой компьютеров для проведения уроков информатики. "В прошедшем учебном году 27% компьютеров, которые использовались в образовательном процессе, были со сроком эксплуатации более 10 лет. Можно ли эффективно организовать обучение информатике с такой компьютерной базой? В Министерстве образования этому вопросу уже уделяется серьезное внимание - организованы централизованные закупки средств обучения, оборудования и мультибордов для школ", - добавил министр.-0-