Материальный бонус за работу приятен, хоть и не первостепенен - медсестра реанимации

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Материальное поощрение и надбавки за работу в условиях пандемии приятны, хоть и не первостепенны. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации Гомельской областной клинической больницы Ирина Сафонова.

По признанию медсестры, доплаты к зарплате, предусмотренные указом Президента №131, стали приятным бонусом за работу с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. "С финансовой точки зрения нас поддержали. Приятно, что оценили наш труд и отблагодарили. Все как и обещали. Мы привыкли видеть на карточке одну сумму, тут зачислили больше - в зависимости от стажа, категории, количества дежурств. Конечно, приятно, что получили такой бонус, но это не главное. Мы лечим чьих-то родных и близких людей. Равнодушным невозможно оставаться в такой ситуации", - подчеркнула девушка.

Ирина Сафонова работает в отделении два года. Реанимация для нее была осознанным выбором после окончания медколледжа в Бобруйске. "Мне все нравится. Я целенаправленно шла именно в такое сложное отделение. В сложившейся ситуации с COVID-19 немного сменилась специфика работы, но ответственность такая же. Порой бывает сложнее, чем раньше. Ситуации разные, в зависимости от состояния каждого пациента, течения заболевания. В прямом смысле спасаем людей", - подчеркнула собеседница.

За каждой палатой закреплено по одной медсестре. "На данный момент в среднем на каждую из нас - по три пациента. Это может показаться немного, но с учетом специфики нашего отделения иногда нет свободной минуты", - поделилась Ирина Сафонова.

Первое время привыкали к работе в защитных костюмах, очках и респираторах: в такой амуниции раньше не было необходимости. Для хрупких девушек это стало дополнительным испытанием на выносливость. "Было непросто: и дышать сложно, и пить хочется, и покушать. То нос закладывает, то во рту пересыхает. И очки жали, и следы от резинок трех пар перчаток оставались, были и другие нюансы. Но все это беспокоило только первые смены. На эти моменты просто не обращаешь внимания, когда находишься рядом с человеком, которому нужна твоя помощь", - сказала медсестра.

"Мы понимаем, что заболевание может коснуться любого. И на этом месте в реанимации может оказаться кто угодно: коллега, кто-то из родных и близких. Какие могут быть неудобства? Весь дискомфорт отходит на второй план, идешь и работаешь. Коллектив дружный и молодой. Справляемся, поддерживаем друг друга", - заключила Ирина Сафонова.

По словам главного врача Владимира Бугакова, несмотря на то что основной задачей Гомельской областной клинической больницы является оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона, учреждение не осталось в стороне от борьбы с коронавирусной инфекцией. "В настоящее время наш коллектив работает в экстремальных условиях. Оказываем только профильную экстренную помощь. Плановая госпитализация временно приостановлена. Освободившиеся койко-места перепрофилированы в инфекционные, для лечения пациентов с подтвержденной или вероятной коронавирусной инфекцией. Созданы временные бригады для оказания им стационарной помощи", - уточнил он.

234 сотрудника больницы получили надбавки к зарплате согласно указу Президента №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Как рассказал главврач, за апрель им в общей сумме выплачено более Br72,5 тыс. "На собрании коллективу разъяснен механизм начисления надбавки, даны ответы на озвученные вопросы. В связи с увеличением в больнице числа пациентов с COVID-инфекцией и задействованных на их лечении сотрудников, сумма поощрений за май значительно увеличится", - подчеркнул Владимир Бугаков.-0-