Материальный ущерб Беларуси от ВОВ составляет не менее $500 млрд - Швед

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями Германии в годы Великой Отечественной войны, составляет не менее $500 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас Генеральная прокуратура изучает возможный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями немцев и их пособников в годы Великой Отечественной войны. По словам Андрея Шведа, после изучения всех архивных материалов, в том числе Нюрнберга, можно сказать, что эта сумма будет составлять не менее $500 млрд в нынешних ценах.

"Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии", - заявил генеральный прокурор.

Надзорное ведомство намерено в ближайшее время подготовить большой пакет документов для должностных лиц иностранных государств, в которых будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников в Беларуси, а также о деятельности современных неонацистов, их формах и методах по уничтожению белорусского государства.-0-