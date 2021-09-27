Материалы на конкурс СМИ "Крепка семья - крепка держава" принимаются до 5 октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материалы на республиканский творческий конкурс "Крепка семья - крепка держава" принимаются до 5 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Основная цель конкурса - реализация задач государственной демографической политики, вопросов укрепления престижа института семьи в обществе как основы благополучия общества и государства, популяризация семейных ценностей и традиций.

В конкурсе могут принимать участие СМИ, отдельные журналисты СМИ (по представлению юридического лица, на которое возложены функции редакции СМИ). На конкурс представляются материалы, опубликованные в печати или вышедшие в эфир телевизионных и радиовещательных СМИ в период с 15 октября 2020 года по 15 августа 2021 года.

Конкурсные материалы направляются в Мининформ не позднее 5 октября по адресу: 220004, г.Минск, пр.Победителей, 11, с пометкой "На конкурс "Крепка семья - крепка держава".

Для участия в конкурсе представляются: заявка на участие за подписью руководителя редакции СМИ, опубликованные материалы (оригиналы либо ксерокопии), материалы, вышедшие в эфир телевизионных или радиовещательных СМИ (на электронных носителях), фотоматериалы (на бумажных носителях).

Конкурс проводится по следующим номинациям: "Лучшие материалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие материалы в печатных региональных СМИ", "Лучшие материалы, вышедшие в эфир республиканских телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие материалы, вышедшие в эфир региональных телевизионных или радиовещательных СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных республиканских СМИ", "Лучшие фотоматериалы в печатных региональных СМИ".

Материалы, представленные с нарушением требований, указанных в инструкции о порядке проведения республиканского творческого конкурса, к участию не допускаются.

Организаторы конкурса - Министерство информации и Белорусский союз женщин.-0-