29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года, сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обобщаем материалы, связанные с геноцидом белорусского народа, которые будут представлены мировой общественности. К концу года такие материалы будут переданы всем генеральным прокурорам Европейского союза, а также генеральным прокурорам других стран, которые входят в Международную ассоциацию прокуроров. Кроме того, эти материалы будут представлены и другим должностным лицам иностранных государств, чтобы у них была полная достоверная информация о масштабах геноцида, который был совершен здесь, у нас в период Великой Отечественной войны", - сказал Андрей Швед.

Пока же расследование уголовного дела о геноциде продолжается. Работает большая следственная группа. Активную помощь оказывает Министерство обороны, с прошлого года подключены специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона. "По моей просьбе и по решению министра обороны их состав увеличен в силу того, что мы находим новые ранее неизвестные места массового уничтожения граждан", - отметил генпрокурор.

На сегодня установлено уже около 200 ранее неизвестных мест захоронения мирных граждан. "Сейчас мы работаем по тем местам, проводим или начинаем осмотр мест происшествий, где речь идет о тысячах, в некоторых случаях - десятках тысяч мирных граждан и военнослужащих Красной армии, которые были уничтожены в период Великой Отечественной войны", - уточнил Андрей Швед.

Завершается обработка данных и наполнение интерактивной карты сожженных деревень. "Она постоянно пополняется. К сожалению, цифры увеличиваются, потому что мы устанавливаем новые обстоятельства, новые факты злодеяний немецких оккупантов и их пособников на территории Беларуси", - заметил генпрокурор.

Практически завершена работа с живыми свидетелями геноцида. На сегодня допрошены практически во всех случаях с применением видеозаписи более 10 тыс. человек. Речь идет как об узниках концлагерей, так и тех, кто был непосредственным свидетелем уничтожения мирных граждан и белорусских населенных пунктов.

Кроме того, начата активная работа на территории стран СНГ по производству процессуальных действий в отношении тех лиц, которые также являются свидетелями геноцида, но проживают в других странах. Активную помощь в этом оказывают белорусские посольства, в частности, в Российской Федерации и Казахстане. Поступает достаточно большой объем новой информации из архивов России. Речь идет о тысячах документов, которые сейчас систематизируются.

"Мы уточнили и дополнили список живых эсэсовцев, которые проживают на территории как минимум 17 государств. В некоторые из них поручения об оказании правовой помощи направлены или готовятся такие поручения. В частности, речь идет о некоторых странах Латинской Америки. Достоверно установлены их адреса, места проживания. Речь идет о Новой Зеландии, Австралии и ряде других государств, о которых мы уже ранее говорили", - отметил генпрокурор.

Андрей Швед сегодня посетил БГУИР, где провел встречу с профессорско-преподавательским составом и студентами вуза. Среди тем, которые обсуждались, были расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны и обеспечение общественной безопасности.

По словам генпрокурора, встречи прокурорских работников с трудовыми коллективами, учащимися учебных заведений традиционны и проводятся по всей стране. "Это очень важно в условиях информационной атаки, которая проводится не один месяц со стороны зарубежных государств и спецслужб. Мы обязаны рассказывать людям правду, доводить истинное положение, чтобы нивелировать негативные явления", - сказал он.-0-