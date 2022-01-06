Матусевич о проекте Конституции: Беларусь выходит на новый этап исторического развития

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение белорусского народа будет основополагающим при принятии изменений в Конституцию. Об этом сказал председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич во время посещения ОАО "Могилевоблресурсы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

В ходе визита председатель ознакомился с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, его кадровым потенциалом и условиями труда работников. Затем состоялась встреча с трудовым коллективом, где директор "Могилевоблресурсы" Евгений Козиков рассказал об основных показателях работы организации в 2021 году и обозначил планы на следующий год.

Обращаясь к работникам, Дмитрий Матусевич отметил важность диалога между трудовыми коллективами и руководством, а также совместно с коллективом обсудил важность предстоящего референдума. "Сегодня Беларусь выходит на новый этап исторического развития. И можно с уверенностью сказать, что назрела масса предметных предпосылок для внесения изменений в Конституцию страны. Стоит отметить, что при обсуждении Основного закона нашей республики огромное значение имеет мнение белорусского народа, которое будет основополагающим при принятии изменений", - сказал он.

Также, говоря о развитии Госкомимущества, председатель подробно рассказал о задачах на ближайший год и промежуточных итогах работы отрасли.

В завершение рабочей поездки Дмитрий Матусевич провел выездной прием граждан в Чаусском райисполкоме. Обращения касались вопросов выдачи правоустанавливающих документов на земельный участок, изменения целевого назначения участка и других. Во время приема заявители получили необходимые разъяснения, а решение вопросов было взято под контроль.-0-