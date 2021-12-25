Матусевич: в новогодние праздники особенно приятно радовать детей

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети" и поздравил учащихся столичной специальной общеобразовательной школы №14 для детей с нарушением слуха, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Воспитанники школы подготовили новогоднее костюмированное представление, а также продемонстрировали свои навыки и умения на праздничной выставке.

"Новый год - особый праздник, который наполняет хорошим настроением и светлыми надеждами. В эти дни особенно приятно делать для детей добрые дела и радовать их, - отметил Дмитрий Матусевич, приветствуя гостей праздника. - В рамках благотворительной акции "Наши дети" Государственный комитет по имуществу оказал школе материальную поддержку, чтобы ребята смогли жить и учиться в еще более комфортных условиях. Уверен, что мы продолжим эту традицию и останемся большими друзьями на долгие годы".

Также председатель Госкомимущества вручил воспитанникам детскую настенную карту "Новогодние волшебники стран мира", которая разработана и выпущена "Белкартографией". Дети смогли раскрыть праздничную упаковку подарка, выяснить, как называют Деда Мороза в разных странах, познакомиться с мировыми новогодними традициями. В классы школы были переданы и мини-версии карты.

В специальной общеобразовательной школе №14 для детей с нарушением слуха порядка 150 ребят учатся в более чем 20 классах. В учреждении оборудован 81 кабинет с комплектами информационных средств обучения. С 2013 года школа организует образовательный процесс в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов, является ресурсным центром комплексной помощи детям с нарушением слуха. Госкомимущество шефствует над школой уже более 15 лет.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством и вручают подарки.-0-