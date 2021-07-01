Матвиенко: Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники, их позиции совпадают по всем ключевым вопросам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги завершившегося сегодня VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что нынешний форум из-за эпидемиологической ситуации в России прошел в онлайн-формате, сторонам, по мнению Валентины Матвиенко, удалось сохранить дух форума, его нацеленность на развитие сотрудничества на всех уровнях. "Мы всегда говорим, что Россия и Беларусь - это больше чем партнеры и союзники, мы действительно братские страны, братские народы, - подчеркнула она. - Думаю, в ходе нынешнего форума мы в очередной раз убедились, что по ключевым вопросам наши позиции совпадают, что мы во всех смыслах говорим на одном языке".

Спикер Совета Федерации констатировала, что на форуме и с белорусской, и с российской стороны прозвучали очень интересные, содержательные, профессиональные выступления. "В рамках работы восьмого форума прозвучало много конкретных, перспективных и в чем-то даже прорывных предложений, - сказала она. - Очень полезной видится рекомендация в адрес академий наук России и Беларуси проработать вопрос о создании программы совместных фундаментальных научных исследований".

Одним из лейтмотивов форума стало формирование единого цифрового пространства, для чего стороны договорились активнее развивать общие профильные образовательные программы. "Участники форума ясно обозначили приоритет общественных интересов над интересами глобальных транснациональных корпораций. На этой основе мы будем стремиться к выработке единых подходов в сферах законодательного обеспечения, законодательного регулирования цифровой среды", - заявила Валентина Матвиенко.

"Спектр затронутых направлений достаточно широкий, но при этом все задачи поставлены четко и понятно", - подчеркнула она.

Следующий, девятый форум по традиции пройдет в Беларуси. "Я, как и Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), очень хочу верить, что мы проведем его очно. Поэтому призываю каждого максимально ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих", - заключила Валентина Матвиенко.-0-