Матвиенко: Беларусь и Россия вместе защищают историческую правду о Великой Отечественной войне

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия занимают единую позицию, защищая историческую правду о Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. Она выступила по видеосвязи во время открытия временной экспозиции "Битва за Москву. Бессмертие подвига", посвященной 80-летию битвы за Москву, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рада вместе с вами принять участие в открытии выставки, посвященной разгрому немецких войск в битве под Москвой. Ее проведение, несомненно, будет работать на единение народов Беларуси и России. Мы еще раз убеждаемся, что наши страны бережно хранят священную память о той страшной войне, занимают единую позицию, защищая историческую правду. Вклад Беларуси, чей народ понес тяжелейшие человеческие потери в годы Великой Отечественной войны, в нашу общую Победу огромен", - сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что битва под Москвой стало одной из крупнейших операций Великой Отечественной. "И мы помним, что столицу великой страны обороняли представители многих народов Советского Союза. Они стояли плечом к плечу на рубежах Москвы, выстояли и победили. Мы не позволим никому переписать героические страницы нашего общего прошлого, принизить масштаб подвига, совершенного 80 лет назад нашими отцами и дедами", - добавила она.

Главная цель выставки - через призму человеческих судеб показать трагедию и подвиг защитников Родины, роль битвы за Москву в истории Великой Отечественной войны и ее значение для всего фронта, актуальность событий под Москвой 1941-1942 годов для нынешнего и будущих поколений. Московская битва - одно из крупнейших сражений в истории мировых войн как по числу участников, так и по количеству военной техники и вооружения. Это пролог Победы, без которого нельзя понять и оценить ни наших жертв, ни наших достижений.

На выставке представлено около 250 предметов из коллекций фотографий, документов, писем, плакатов, наград, личных вещей, оружия, предметов изобразительного искусства, постоянно находящихся в фондах Государственного музея обороны Москвы, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы.

Выставка организована по инициативе Постоянного комитета Союзного государства при содействии мэра Москвы и Министерства культуры Беларуси. Работа временной экспозиции продлится с 4 декабря до 30 января 2022 года.-0-

Фото Оксаны Манчук