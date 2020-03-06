Матвиенко: на священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции, заявила при посещении легендарной цитадели председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко вручил Матвиенко орден Франциска Скорины, подарил икону и книгу "Смак беларускай кухнi" "Вы знаете, что вы нам самый близкий, родной человек, - подчеркнул белорусский лидер. - Хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить. Мы хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. В кабинете я не вручаю никому награды, кроме своих людей".

Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня после полудня прибыла в мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой". Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.

После церемонии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетили новые экспозиции комплекса - "Летопись Брестской крепости" и "Музей войны - территория мира". Сотрудники провели для спикеров экскурсию, по окончании которой глава Совета Федерации сделала запись в Книге почетных гостей.

Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси "Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны - это та основа, фундамент, на котором мы строим свое государство", - сказала Наталья Кочанова.

"Невозможно сдержать эмоции, находясь на священной земле Брестской крепости. На земле, политой кровью героев, которые первыми встретили вероломный удар врага и стояли до конца. Преклоняемся перед мужеством и стойкостью тех, кто завоевал победу на полях сражений в годы страшных испытаний, невзгод и невосполнимых потерь. Будем свято хранить в сердцах подвиг военного поколения, спасшего мир от фашизма, и передавать его нашим потомкам", - отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации выразила глубокую благодарность сотрудникам мемориального комплекса, которые "бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости, воплощенную в многочисленных экспонатах музея".

В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости - Надежда Алексеевна Наганова и Владимир Ильич Семочкин.

Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко 5-6 марта посещает Беларусь с официальным визитом. Состоялись встречи с Президентом, руководством белорусского парламента, заседание оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. В Минске прошла церемония передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат подо Ржевом храму-памятнику в честь Всех Святых во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!".-0-

Землю с мест боев подо Ржевом передали храму-памятнику в честь Всех Святых в Минске В капсулу заложена земля из двух мест: с "высоты-200", за которую сражения шли несколько месяцев и где проходил Полунинский рубеж, и с братской могилы у деревни Кокошкино, где захоронены тысячи неизвестных солдат.