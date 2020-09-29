Матвиенко: важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно вместе противостоять попыткам искажения истории и сохранить правду о войне. Об этом заявила во время пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нельзя не видеть, что и в наше время предпринимаются попытки строить политику насилия, неправомерных санкций. Вот почему так важно вместе противостоять попыткам искажения истории, сохранить правду о войне, передавать ее будущим поколениям. И здесь российский и белорусский народ на одной волне", - сказала Валентина Матвиенко.

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Матвиенко: все экономические проблемы России и Беларуси преодолимы "Не все в нашем экономическом сотрудничестве идет гладко, имеются проблемы, но все они преодолимы", - сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко.