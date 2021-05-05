МАЗ передал Минску и областным центрам первые электробусы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод отправил первую партию электробусов для Минска и областных центров, передает корреспондент БЕЛТА.

Первая партия включает 10 электробусов МАЗ. Четыре из них переданы КТУП "Минсктранс" в транспортный парк №1. Остальные будут курсировать в областных центрах. Их будут использовать на городских маршрутах.

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Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик

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Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик

Генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович

Фото Андрея Покумейко