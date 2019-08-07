МАЗ восстановил легендарный грузовик для трак-триала

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском автозаводе восстановили легендарный спортивный автомобиль команды "МАЗ-Яровит", который принимал участие в соревнованиях по трак-триалу, сообщили БЕЛТА на предприятии.

МАЗ-531639 известен как первый спортивный грузовик повышенной проходимости с колесной формулой 4х4, созданный в Минске специально для трак-триала. Идею адаптации к соревнованиям двухосного полноприводного грузовика предложил Виктор Московских. К разработке чертежей приступили в 1999 году, а уже через год машина приняла участие в соревнованиях. В 2000-2001 годах на этом грузовике команда побеждала на чемпионатах Содружества и Европы по трак-триалу.

При создании спорткара инженеры переработали практически все узлы и агрегаты - раму, подвеску, трансмиссию и тормозную систему. "Грузовик получился легким, быстрым и маневренным. Снаряженную массу удалось снизить до 7 т, несмотря на каркасы безопасности. Автомобиль получил 408-сильный двигатель, который позволяет разгоняться до 100 км/ч", - рассказали на предприятии.

Легендарная машина долгое время пылилась на заводе, пока за нее не взялись в команде "МАЗ-СПОРТавто". Над грузовиком основательно поработали: заменили пневматику и электрику, удалили ржавчину, покрасили, привели в рабочее состояние все узлы и агрегаты. Благодаря историческим фотографиям удалось восстановить оригинальный вид.

"Мы бережно отнеслись к раритетному грузовику, сохранив и внешний вид, и конструкцию, и технические характеристики. Конечно, для ралли-рейдов он не подходит - уровень спортивной техники значительно повысился, но для показательных выступлений может использоваться. Для нас он дорог как легенда, которая стояла у истоков белорусского внедорожного автоспорта", - пояснили на предприятии.

Рассмотреть легендарный грузовик внутри и снаружи можно будет 9 августа на выставке к 75-летию завода у Дворца культуры МАЗ. В ней примут участие белорусские ветераны автоспорта Петр Орсик, Дмитрий Запорощенко и Сергей Крук. Там же можно будет пообщаться с действующими пилотами Сергеем Вязовичем, Алексеем Вишневским и Александром Василевским.

Выставка пройдет с 12.00 до 23.00. Также состоятся концерт с участниками "Евровидения" и световое шоу. Начнется праздник с шоу силового экстрима, а завершится красочным салютом.-0-