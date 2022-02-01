Мазарчук: около 30% всех научных работников системы Национальной академии наук составляет молодежь

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30% всех научных работников системы Национальной академии наук составляет молодежь, сообщил во время круглого стола "Вузовская наука сегодня: приоритетные направления развития" в пресс-центре БЕЛТА проректор по научной и методической работе Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Мазарчук.

"Наша задача - прежде всего подпитка Национальной академии наук молодежью, привлечение ее в науку. Сейчас приблизительно 30% всех научных работников системы Национальной академии наук - это молодежь, - рассказал Дмитрий Мазарчук. - Наш институт - всего около 120 магистрантов по 11 специальностям. Образовательный процесс мы реализуем не просто в аудиториях, а в значительной степени на базе научных учреждений НАН. Мало того, что руководство конкретным молодым человеком, который занимается наукой и хочет продолжать это, осуществляет заслуженный, видный ученый вплоть до членов-корреспондентов, академиков, так еще и на базе лабораторий, экспериментальных площадок (для археологов, например, места археологических раскопок) мы реализуем значительную часть нашего образовательного компонента. Вот это наша особенность. С моей точки зрения, это преимущество".

Проректор отметил, что не все молодые люди, которые идут в магистратуру в перспективе становятся учеными. "Но мы пытаемся привлечь, в том числе и выпускников других вузов, - отметил он. - Что можно сказать о наших магистрантах? Это в основном молодые люди, глубоко мотивированные. В какой-то степени многие поступают, уже сделав определенный задел в науке. Я думаю, что их ждет большое будущее в науке".

Дмитрий Мазарчук добавил, что в системе НАН создана определенная система мотивации молодежи. "Проводится конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси". И, естественно, что магистранты первые его участники. Существуют также премии имени Жореса Алферова, Василия Купревича, Всеволода Игнатовского. Эти три премии охватывают разные сферы науки, и это тоже элемент системы стимулирования молодежи, привлечения ее к научной деятельности", - констатировал он.-0-

Фото Павла Орловского