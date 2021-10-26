МЧС Беларуси на учениях в Таджикистане отработало применение своих подразделений в составе КСОР

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане с 18 по 23 октября проходили учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". В них приняли участие представители МЧС Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Замыслом мероприятия являлось проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Участниками отрабатывались на практике нанесение авиационного удара бомбардировочной авиацией по базовым районам боевиков, блокирование и зачистку населенного пункта, а также эвакуацию мирных жителей. Представителями МЧС Беларуси отработаны вопросы возможного применения собственных подразделений в составе формирований сил специального назначения КСОР с учетом особенностей региона учений, изучение возможных задач перед спасательными подразделениями в соответствии с характерными для региона чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, а также вопросы проведения гуманитарных операций в дружественных странах с учетом текущей ситуации в Центрально-Азиатском регионе", - рассказали в пресс-службе.

После учений представители МЧС Беларуси во главе с первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Александром Худолеевым передали гуманитарный груз для предотвращения гуманитарной катастрофы в приграничных с Афганистаном районах. Также работники МЧС ознакомились с деятельностью Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, посетили Центр управления кризисными ситуациями и управление специализированных поисково-спасательных служб.

За оказанное содействия в доставке грузов гуманитарной помощи приказом министра по чрезвычайным ситуациям ряд военнослужащих Министерства обороны Беларуси награждены медалями и нагрудными знаками МЧС. -0-