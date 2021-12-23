МЧС будет контролировать безопасность на праздничных площадках

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах проведения рождественских и новогодних мероприятий будет организован периодический контроль работниками МЧС. Об этом заявил сегодня журналистам начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Сергей Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе подготовки и проведения рождественских и новогодних мероприятий МЧС проводится комплекс мер, включающих в себя работу по профилактике возникновения ЧС и оперативному реагированию на них, - сказал Сергей Новик. - Все органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям будут переведены на усиленный вариант несения службы. В местах проведения новогодних и праздничных мероприятий с массовым участием граждан, проводимых в столице и других городах, будет организован периодический контроль работниками МЧС".

Кроме того, в этот период органы государственного пожарного надзора реализуют комплекс организационных и практических мер, в том числе проводят надзорно-профилактические мероприятия. "При их проведении оказывается необходимая консультационная и методическая помощь в решении вопросов повышения уровня пожарной безопасности объектов и выработки оптимальных вариантов противопожарной защиты. О состоянии пожарной безопасности объектов проинформированы местные исполнительные и распорядительные органы. На всех задействованных объектах проводятся отработки планов действий в случае возникновения пожаров, осуществляется инструктирование о мерах пожарной безопасности, в том числе персонала объектов. Напомню, что за пожарную безопасность несут личную ответственность руководители этих объектов, которые проводят новогодние мероприятия", - отметил начальник главного управления.

"В настоящее время вопросов в обеспечении пожарной безопасности, которые могли бы повлиять на проведение мероприятий, нет. Налажено взаимодействие с органами внутренних дел и аварийными службами по вопросам пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах. Органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям готовы к выполнению задач по предупреждению ЧС, их возникновению и оперативному реагированию на них. Проводимая и планируемая работа будет направлена на обеспечение безопасности новогодних и рождественских мероприятий", - подчеркнул Сергей Новик.-0-