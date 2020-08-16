16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС дало советы дачникам, как сжигать мусор безопасно. Такая информация размещена на сайте Брестского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

"Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит, вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 8 м от построек, при этом искры не должны попадать на элементы зданий и сооружений. Не допускается также разведение костров под кронами деревьев", - рассказали в МЧС.

Зачастую граждане осознанно пренебрегают правилами пожарной безопасности в надежде, что беда с ними не случится. "Так, налицо недавний негативный пример - в городе Коссово, где пенсионер 1950 года рождения сжигал мусор на приусадебном участке. При этом процесс горения осуществлялся на сухой растительности и мужчина не имел первичных средств пожаротушения. Спустя время произошло возгорание сухой растительности, которое ликвидировали уже спасатели", - добавили в ведомстве.

Гражданам стоит помнить, что в Кодексе об административных нарушениях имеется ст.15.58, которая предусматривает ответственность за разведение костров в запрещенных местах и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин (1 БВ - Br27).-0-